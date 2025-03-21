В Лондоне из-за мощного пожара на электроподстанции закрылся один из самых загруженных в мире аэропортов - Хитроу.

Об этом сообщает ВВС.

Власти приняли решение закрыть транспортный комплекс 21 марта на весь день.

Из-за пожара, по всему миру отменяют рейсы в Лондон. Затронуты почти 700 рейсов. Об отмене рейсов сообщили более 60 авиакомпаний, в том числе британские Virgin Atlantic и British Airways, ирландская Aer Lingus, американская United Airlines, индийская Air India и гонконгская Cathay Pacific.

Отмечается, что самолеты, которым уже пришлось вылететь, разворачивали обратно или направляли в другие аэропорты.

Лондонская пожарная служба направила на место происшествия десять машин и около 70 спасателей. Из ближайших домов были эвакуированы сотни жителей, а около 16 тысяч домов остались без света.

Напомним, в декабре прошлого года неизвестные беспилотники в США, в течение нескольких недель летавшие в небе над Нью-Джерси, добрались до штата Нью-Йорк и парализовали работу аэропорта Стюарт.

В январе в аэропортах Германии образовались длинные очереди из-за сбоя в работе компьютерных систем федеральной полиции, что сделало невозможным проведение контроля въезда в страну.