В Британии сильный пожар на верфи по производству атомных подводных лодок BAE Systems в графстве Камбрия.

Об этом сообщают западные издания.

Два человека пострадали от отравления дымом и доставлены в больницу.

В полиции заверили, что из-за пожара нет ядерных рисков, однако людей, живущих поблизости, всё же просят держать окна закрытыми и воздержаться от посещения этого района до потушения пожара.

BAE Systems производит самую разную военную технику, в частности, атомные подводные лодки, истребители, танки, корабли, оружие и боеприпасы.

Конкретно на этой базе в Барроу-ин-Фернесс строятся атомные подводные лодки типа Astute и Dreadnought для ВМС.

Напомним, в начале мая в Берлине горел металлургический завод оборонно-промышленной компании Diehl, которая, в том числе производит системы ПВО Iris-T.

Также мы писали о пожаре на складе боеприпасов в Тверской области РФ после атаки дронов.

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