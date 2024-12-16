Неизвестные беспилотники в США, в течение нескольких недель летавшие в небе над Нью-Джерси, добрались до штата Нью-Йорк и парализовали работу аэропорта Стюарт.

Ситуация с загадочными дронами, которые пугают американцев, "зашла слишком далеко", заявила губернатор штата Кэти Хокул.

"Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко", – говорится в заявлении Хокул.

Губернатор штата призвала к федеральной помощи на фоне инцидента.

Между тем министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Соединенные Штаты не считают, что за таинственными дронами, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство.

"Мы не знаем ни о каком иностранном участии в случаях наблюдения на северо-востоке. И мы бдительны в расследовании этого вопроса", - заявил Майоркас в интервью телеканалу ABC News.

Министр призвал Конгресс продлить и расширить полномочия министерства и местных органов власти по противодействию незаконной активности беспилотников.

Ранее жители штата публиковали фото и видео загадочных огней в ночном небе. Они утверждали, что дроны летают возле военной научно-исследовательской базы Арсенал Пикатинни, над гольф-клубом Дональда Трампа, который расположен в Бедминстере, а также над стратегическими объектами.

Напомним, в феврале 2023 года над США летал китайский аэростат. Его сбили.

Пентагон пришел к выводу, что он не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование.