В течение двух недель в небе над американским Нью-Джерси летают большие дроны, вызывая панику у местного населения. Федеральные службы не знают, что это за объекты и откуда они появились.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы журналиста.

"Это началось в конце ноября, сейчас 12 декабря. Мы продвигаемся, мы относимся к этому серьезно. Если президент сочтет, что есть риск национальной или общественной безопасности, он выступит с подходящими указаниями. Я не могу определенно сказать, что это", - заявил Кирби.

По его словам, Белый дом понимает беспокойство граждан, которые говорят, что видели над своими домами беспилотники размером с внедорожник, администрация тоже встревожена.

"Поэтому министерство внутренней безопасности и ФБР изучают это. У людей есть вопросы, у нас тоже, мы работаем, чтобы получить ответы", - сказал Кирби.

Пока не установлены риски для национальной безопасности и граждан, активность не считается зловредной или преступной, заверил он.

Жители штата публикуют фото и видео загадочных огней в ночном небе. Они утверждают, что дроны летают возле военной научно-исследовательской базы Арсенал Пикатинни, над гольф-клубом Дональда Трампа, который расположен в Бедминстере, а также над стратегическими объектами.

В феврале 2023 года над США летал китайский аэростат. Его сбили.

Пентагон пришел к выводу, что он не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование.