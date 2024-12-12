В Грозном дроны снова атаковали казармы чеченского спецназа. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пострадали четверо бойцов.

Дрон сдетонировал в воздухе, повредил крышу и выбил окна. От обломков возник пожар, который потушили, добавил глава Чечни.

На видео из пабликов видна сильная вспышка при взрыве.

Кадыров заявляет, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу.

Недавно на Грозный уже был налет, Кадыров после этого пообещал разместить на крышах зданий украинских пленных.

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Согласно карте Deep State, линия боев переместилась к северу от села Шевченко, которое было захвачено РФ. К западу от Курахово бои начались в селе Шевченко, в этом районе практически полностью захвачена Сонцовка.

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