Над Новой Москвой cамолёт пролетел на экстремально низкой высоте. Предварительно, инцидент произошел из-за угрозы атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские местные паблики.

На опубликованных кадрах можно заметить, как воздушное судно летит над многоэтажками.

Местные жители рассказывают, что сильно испугались, увидев лайнер так близко. Кроме того, в. районе был слышен сильный гул.

Напомним, ранее в РФ происходил авиаколлапс из-за налета дронов. Так, в начале июля в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 рейсов, еще сотни - перенесены из-за угрозы атаки беспилотниками.

Война в Украине идет 1307-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о новых продвижениях российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, россияне смогли продвинуться в населенных пунктах Сосновка, Березовое и Новоивановка. Также продвижение армии РФ зафиксировано под Мирноградом и к югу от Константиновки.

