Анализируем итоги 1352-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ резко продвинулась к Мирнограде, что около Покровска, и возле Удачного в направлении трассы на Павлоград, сообщает Deep State.

Вчера 425-й полк ВСУ "Скала" опубликовал видео с установкой украинского флага в центре Покровска - в районе горсовета. Военные заявили, что здание освобождено от россиян.

Но военный обозреватель Bild Юлиан Репке усомнился в этой информации. Он пишет, что россияне никогда не удерживали центр, а потому сомневается и в его зачистке ВСУ.

"Центр Покровска был – и, скорее всего, остается – под контролем Украины. Россияне никогда не входили в этот район, чтобы провести акцию с флагом. Украинцы никогда не публиковали видеозаписи ударов по россиянам в этом районе", - комментирует Репке и публикует свою карту, сделанную на основе фото и видео с фронта.

Скорая потеря Покровска — факт, вытекающий из соотношения сил и средств, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

"Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуокружении с фактически перерезанной логистикой. ВСУ контролируют менее 50% Покровска. Проблема не в самом факте потери, а в том, чтобы не погибли все, кто его обороняет", — сказал Мельник.

Ранее такое же мнение озвучили другие украинские офицеры.

Также россияне продвинулись в Запорожской области: южнее Запорожья около Степногорска и на востоке, захватив Павловку.

Армия РФ, наступая на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, двигается в сторону Запорожья, обходя основные укрепления ВСУ, заявили украинский военный Станислав Бунятов и нардеп Марьяна Безуглая.

"Пока наше внимание на Покровске (Донецкая область), враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге", - пишет Бунятов.

Об этом же пишет Безуглая и добавляет, что на юге в Днепропетровской области "ничего не подготовили".

"Главу ОВА Лысака, который, учитывая проблемы в военном управлении, еще и сам сопротивлялся здравому смыслу, быстренько перебросили в Одессу. Чтобы скрыть? В Днепропетровской ОВА теперь вообще некому принимать решение", - пишет Безуглая.

О том, что цель россиян на этом участке - обойти украинскую линию обороны Запорожской области с севера, ранее писала и "Страна". И тревожные заявления о продвижении россиян в обход южного фронта лишний раз поднимают эту проблему.



Несмотря на то, что основное внимание сейчас прикована к ситуации в Донецкой области, в реальности же наиболее важное с военно-стратегической точки зрения и опасное для украинской обороны направление – это Запорожье и Днепр.

Во-первых, чем дальше там на север и на запад отходит фронт, тем менее уязвимым для украинских ударов становится сухопутный коридор в Крым – главное и пока единственное стратегически важное территориальное завоевание России в нынешней войне.

Во-вторых, что еще более важно, последствия возможного прорыва россиян к Днепру и к Запорожью, не говоря уже о форсировании ими реки Днепр с выходом на правый берег, с военной точки зрения будут куда больше, чем даже захват россиянами всего Донбасса. Лишь в силу полемики с требованиями Путина по передаче Донецкой области России, в Украине и на Западе часто рисуют Славянск и Краматорск как "ключевые крепости", украинские Минас-Тирит и Хельмова Падь, после взятия которых российская армия якобы чуть ли не прогулочным шагом дойдет до Киева.

На самом деле захват всей Донецкой области никаких стратегических преимуществ россиянам не даст. Ни один из важнейших логистических маршурутов ВСУ не будут переразан, ни к одному областному центру фронт не подойдет и близко. Если россияне захватят Славянск и Краматорск, то далее они упрутся в укрепрайон вокруг Барвенково, где, к слову, оборонительные линии, судя по данным OSNITеров, обустроены достаточно хорошо, в отличие от юго-восточной части Днепропетровской области, где сейчас продвигаются российские войска.

Если же россияне выйдут к Запорожью и Днепру или, тем более, захватят эти города и создадут плацдарм на правом берегу, это будет иметь колоссальные последствия для всей обороны ВСУ. Фактически логистика украинский войск будет разрезана, транспортное плечо (а значит и время) для маневра резервами резко увеличится, россиянам откроется прямая дорога в центральную Украину и (в случае закрепления на правом берегу) к Кривому Рогу и к границе с Приднестровьем с отрезанием основной территории Украины от моря.

Не говоря уже о том, что будут потеряны два крупнейших промышленных центра. Причем жизнь и экономическая активность в них практически остановится даже без полного их захвата – стоит фронту подойти на 5-10 километров от города.

Поэтому, хотя в качестве политической цели Москва и продолжает декларировать установление контроля над всей Донецкой областью, а основное внимание в информполе приковано к боям за Покровск, Мрноград, Доброполье, Константиновку, Лиман и другие населенные пункты региона, не исключено, что реальное направление главного удара в планах у российского командования совсем другое – Днепр и Запорожье.

Альтернатива "репарационному кредиту"

В Европе продолжают лихорадочно искать деньги на поддержку Киева - поскольку опция с "репарационным кредитом", который Киеву хотят выдать за счет российских активов, пока недоступна.

Напомним, этот заем на 140 миллиардов евро заблокировала Бельгия, которая требует, чтобы все страны ЕС разделили риски по изъятию замороженных российских денег - большая их часть хранится у Брюсселя, которые не хочет нести единоличные риски, связанные с конфискацией суверенных активов РФ.

Две подряд встречи глав ЕС по этому вопросу не принесли плодов, и готовится третья на декабрь. А пока Еврокомиссия рассматривает альтернативу "репарационному кредиту", пишет издание Euractiv со ссылкой на источники.

По его данным, рассматривается возможность покрыть дефицит финансирования Украины за счет средств от общего долга ЕС и двусторонних грантов стран союза. Эти предложения будут изложены в документе, который направят государствам ЕС в ближайшие недели.

То есть, по сути, странам Евросоюза предлагается ради Украины посильнее залезть в долги.

Премьер Бельгии Барт де Вевер поддержал эту идею, заявив, что "в отличие от российских денег, с долгом хотя бы понятно, сколько, на сколько и кто отвечает".

Ранее о том , что новые долги стран ЕС рассматриваются как альтернатива "репарационному кредиту" писало издание Politico. По его данным, таким образом Еврокомиссия предлагает привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга.

Однако, отмечает газета, эта идея среди европейских стран популярностью не пользуется, так как многие и без того перегружены долгами.

"Перспектива того, что странам ЕС, многие из которых и без того имеют огромную задолженность, придётся ещё больше уйти в минус ради помощи Украине, заставит всех серьёзно задуматься. Киев столкнётся с серьёзными финансовыми трудностями к концу первого квартала 2026 года, если не получит новый денежный транш", - пишет издание.

Правда, некоторые дипломаты полагают, что идея занять деньги для помощи Украине это только "пугало", чтобы заставить страны согласится на фактическую конфискацию российских активов через "репарационный кредит". "Какой смысл обсуждать альтернативные решения? Этот [репарационный займ] — единственное, что у нас есть. И мы должны честно это признать", - сказал один из источников.

Отметим, что подобные заявления уже вполне официально звучали от европейских лидеров - например, от премьера Дании. Euractiv также пишет, что конфискация российских денег - приоритетный вариант для Евросоюза, несмотря на альтернативную инициативу по увеличению долгов.

Но сумеют ли договориться по российским активам - пока вопрос. Напомним, что это шаг обсуждался с начала войны в Украине, но так и не был реализован в силу его высокой рискованности - он может подорвать имидж Европы как надежного убежища для капиталов, привести к аресту имущества стран-конфискантов на территории РФ (а там его на сотни миллиардов), а также в перспективе повлечь за собой проигрыш в международных судах с выплатой огромных компенсаций.

Кроме того, этот шаг скорее затянет войну в Украине, а не приблизит ее окончание, так как повышает шансы на прямую эскалацию России с Западом. При этом главные риски ложатся на Европу.

С другой стороны, ЕС делает очевидную ставку на то, что Украина не должна разгромно проиграть эту войну, а в Киеве не должно прийти к власти дружественное или хотя бы нейтральное к России правительство. Любой другой итог будет считаться геополитическим поражением Европы, которого Брюссель и ключевые страны блока постараются не допустить. И с учетом того, сколько поставлено на карту, идея конфискации российских активов будет очень активно продвигаться влиятельными силами внутри ЕС.

Анжелина Джоли vs ТЦК. Продолжение скандала

Сегодня ВСУ официально прокомментировали скандал с водителем-охранником из кортежа Анжелины Джоли, которая вчера посетила юг Украины. В ходе этого визита мужчину мобилизовали прямо на глазах у голливудской актрисы.

Заявляется, что он был задержан ТЦК из-за отсутствия военно-учетных документов. По данным Сухопутных войск, мужчину отвезли в один из военкоматов Николаевской области для выяснения статуса военнообязанного.

"Во время проверки выяснили, что он является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет", - сообщают ВСУ и подтверждают, что военный имел заключение медкомиссии о пригодности к службе только в тылу.

Напомним, скандал разразился после того, как Анджелина Джоли сама приехала в ТЦК с явным намерением освободить своего водителя - после того, как его мобилизовали прямо на трассе. Газета Politico написала, что Джоли заехала в Украину без предупреждения властей, поэтому обеспечить ее кортежу "зеленый свет" распоряжений не поступало. И актриса смогла сама увидеть украинскую реальность с массовой мобилизацией (чем, судя по всему, была шокирована).

При этом украинские власти сперва пытались подать дело так, будто Джоли не пыталась отбить у военкомата своего водителя - в комментариях СМИ говорилось, что актриса якобы решила просто "зайти в туалет". Но это уже оспорили николаевские паблики.

Также сегодня стала известна личность мужчины, сопровождавшего Джоли. Он оказался тренером по боевому самбо из Кропивницкого. По словам его брата, у него проблемы со спиной и справка ВВК до 2025 года, что он пригоден только для службы в тылу.

Задержанный самбист в кортеже Анджелины Джоли был водителем. Его полное имя - Дмитрий Пищиков. В его Инстаграме сказано, что помимо преподавания самбо и ММА, он делает восстановительные массажи.

Уже после задержания военкомами он написал знакомым, что Джоли его "пока не отбила". То есть заходила в николаевский ТЦК она все же не в туалет, как заявлял военкомат, а именно за Дмитрием. Также он сообщил, что его уже "выпустили с подавала", а в целом вопрос "пока решается".

"Он представляет гражданскую организацию и выступает в качестве сопровождающего, чтобы показать и объяснить, как волонтер путешествовал с ними. Он не является телохранителем Анджелины Джоли. Он не находится в розыске", - сообщил его брат.