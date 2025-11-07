Ситуация в Покровске для военных Вооруженных сил Украины критически ухудшается.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной".

По его словам, нынешнее положение можно охарактеризовать, как попадание в "красную зону".

"Ситуация уже не просто ухудшается, ее постепенно засасывает в красную зону. То, что сейчас называют "серой зоной" – сейчас выглядит не как равная борьба, а как банальное преимущество в количестве врага", – пишет он.

Мучной считает, что на некоторых участках преимущество россиян в живой силе составляет 20:1.

"С тактической точки зрения как я вижу ситуацию: одна группировка противника держит северо-западный фланг для отвлечения и недопущения новых сил, другая вклинивается с востока, для того чтобы перекрыть пути ухода и установить огневой контроль. Если это удастся – город может оказаться в условиях жесткого окружения, и тогда расчет давления на оборону будет системным, а не хаотичным", – пишет военный.

"Темп и характер действий русских – не просто маневр, а методическая отработка позиций и создание условий для последующей зачистки", – добавляет он.

Ранее западные СМИ писали, что кольцо окружения вокруг Покровска и Мирнограда Донецкой области быстро смыкается, и на организованный вывод частей ВСУ из Покровска остается все меньше времени.

Мучной также, что ситуация в городе похожа на события в Судже Курской области, откуда ранее спешно отходили украинские войска.