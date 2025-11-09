В Министерстве обороны РФ заявили о захвате села Рыбное в Запорожской области.

Российские военные паблики пишут в связи с этим, что Рыбное - последняя часть крупного укрепрайона ВСУ вокруг Успеновки (о захвате этого села россияне заявляли ранее) на реке Янчур, которая была взята армией РФ

В случае взятия ещё двух сел - Новое и Новоуспеновское, открывается дорога на Ровнополь - в непосредственный тыл Гуляйполю (важнейшие укрепрайон ВСУ на южном фронте в Запорожской области).

Украина всех этих продвижений не подтверждает.

По данным украинской онлайн-карты DeepState село Рыбное находится частично в серой зоне, частично под контролем ВСУ.

Подробнее о том, что происходит на данном направлении мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1355-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 9 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

В Воронеже ночью был прилёт по объекту энергетики. В Харькове снова остановилось метрополитена. В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов города отсутствует электричество. Запорожская АЭС впервые за полгода снова получила доступ к резервному электроснабжению. Анджелина Джоли рассказала о визите в Украину, призвав к дипломатии ради мирных жителей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.