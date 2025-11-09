В воскресенье, 9 ноября, в Украине идет 1355-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 9 ноября

11:06 В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов города отсутствует электричество, сообщила глава города Светлана Камбулова. По его словам, на устранение неполадок потребуется около двух часов.

Причина инцидента не называется.

Ранее местные паблики сообщали о взрыве и крупном пожаре в промзоне в районе бывшего Таганрогского автомобильного завода.

Беспилотники и ракеты в это время не фиксировались.

10:15 Кадры поврежденной украинскими дронами Воронежской ТЭЦ-1.

10:01 В Одессе слышны взрывы. На город идет атака беспилотников.

9:47 В Харькове снова остановилось метро. Его запустили утром, но уже через час отменили движение из-за падения напряжения.

Метрополитен в городе не работает со вчерашнего дня - после удара РФ по Змиевской ГРЭС. Также масштабные отключения света продолжаются по всему Харькову.

8:29 В Воронеже ночью был прилёт по объекту энергетики.

Власти российского региона заявили о возгорании на коммунальном предприятии, после чего в ряде районов отключали свет и тепло.

Украинские паблики пишут о прилёте по Воронежской ТЭЦ-1.