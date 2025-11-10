На востоке Запорожской области линия обороны Вооруженных сил Украины локально "рухнула".

Об этом заявил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, после потери населенного пункта Успеновка "украинская линия фронта локально рухнула на востоке Запорожской области".

"За выходные российские войска вторжения захватили Рыбино, Сладкое и Новое и вышли на окраины Ровнополя", - написал он.

При этом он отметил, что украинского сопротивления там "больше не осталось".

"После падения Успеновки, похоже, больше не осталось ни оборонительных позиций, ни украинских войск, которые могли бы замедлить продвижение российских войск. Войска вторжения за два дня преодолели 8 км и не собираются останавливаться", - добавил Рёпке.

В то же время украинский военный паблик Deep State сообщает, что в Запорожской области значительно увеличилась серая зона.

Отмечается "сложная ситуация" в районе Сладкое–Новониколаевка–Ровнополь–Новое–Новоуспеновское.

По его данным, российские войска активизировали свое присутствие, оккупировали Успеновку и, вероятно, Сладкое и Привольное.

Также заявляется, что ВС РФ давят на Новое и Новоуспеновское, постепенно продвигаясь к Ровнополю, что создает угрозу для Гуляйполя, так как открывается новое оперативное направление с севера, и усложняет оборону позиций в Зеленом Гае и Высоком.

Подробнее о ситуации на Гуляйпольском направлении мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1356-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 10 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне захватили село Успеновку на востоке Запорожской области, которое было центром плацдарма ВСУ на реке Янчур. Также россияне заняли новые позиции южнее в районе поселка Охотничьего, наступая по правому берегу Янчура. Кроме того, армия РФ продвинулась на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

