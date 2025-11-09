Близкие к экс-президенту Украины Петру Порошенко блогеры и политики распространяют старый пост президента Владимира Зеленского, где он призывал вывести из окружения части ВСУ, чтобы предотвратить гибель бойцов.

В августе 2014 года тогда еще руководитель "Квартала 95" Зеленский возмущался тем, что попавшим в окружение под Иловайском частям батальона "Кривбасс" не оказывается никакой помощи, бойцы гибнут, а власти "втирают новостную хрень" о победах ВСУ.

"Пацаны там в окружении и под обстрелом, ни помощи, ни техники, поддержки — ноль, люди гибнут постоянно, каждую минуту, а нам просто втирают красиво сформулированную новостную хрень, мол снова мы что-то освободили и снова никто не погиб. Нас держат за лохов и что обидно, держат нас лохи!" - писал тогда Зеленский.

Он заявлял, что те, кто так поступает с военными - "предатели и деребанщики" (президентом тогда был Петр Порошенко).

Этот пост сторонники Порошенко начали публиковать в связи с тем, что сейчас много пишут об угрозе блокирования украинских сил в Покровске и Мирнограде, но власти, теперь уже под руководством Зеленского, не торопится выводить оттуда людей.

"Уже неделю в голове крутится вопрос, на который у меня нет ответа: это Владимир Зеленский писал в 2014 году себе в 2025-й как просьбу или как подсказку, что нужно делать? И он тогда был лохом, или теперь считает всех за лохов?" - написал близкий к Порошенко экс-депутат Борислав Береза.

Напомним, западные СМИ писали, что Украина поставлена перед выбором между спасением территории и личного состава ВСУ в бою за Покровск Донецкой области.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что Зеленский лжет о ситуации в Покровске Донецкой области и Купянске Харьковской области.