Президента Украины Владимира Зеленского в Иране зачислили в "жертвы США".

В центре Тегерана появился плакат, на котором изображена голова Статуи Свободы, а в её короне – портреты политиков, пострадавших от США. Перформанс создан по случаю 46-й годовщины захвата американского посольства накануне Исламской революции 1979 года.

На плакате изображены последний иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви и экс-глава правительства Ирана Мохаммад Мосаддык. Кроме того, на плакате есть бывшие главы Ливии и Ирака Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, а также Владимир Зеленский.

Надписи на плакате гласят: "За завесой обещаний свободы" и "США – могущественный сатана".

Ранее мы писали, что в Гонконге обыграли в комедийной опере "Трамп - близнец президента" конфликт президента США и Владимира Зеленского в Белом доме. Спектакль представили на сцене Центра китайской оперы, билеты в зал на 1073 места были полностью распроданы.

