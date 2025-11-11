Во вторник, 11 ноября, в Украине идет 1357-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 11 ноября

11.22 Война в Украине продлится еще минимум два года, если ЕС одобрит репарационный кредит за счет замороженных российских активов, заявил премьер Словакии Фицо.

"Мы хотим положить конец войне или разжигаем её? Мы собираемся выделить Украине 140 миллиардов евро на продолжение войны. Что это значит? Что война продлится как минимум ещё два года", — приводит его слова газета The European Conservative.

Фицо заявил, что Словакия "не будет участвовать ни в одной юридической или финансовой программе", направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.

11.17 Пограничный пункт пропуска "Дьяковцы" обесточен из-за ситуации с энергетикой, пропуск автомобилей не осуществляется в обе стороны, сообщает Госпогранслужба.

11.02 Украина теряет Покровск из-за нехватки людей, но попытка удержать его любой ценой только увеличит нежелание мужчин служить, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что видные военные и гражданские деятели призывают власти Украины выводить войска из Покровска, пока не стало слишком поздно. В частности, приводится мнение бывшего замминистра обороны Виталия Дейнеги, который назвал ситуацию "сложной и неконтролируемой".

По словам бойцов и экспертов, ситуация в Покровске во многом обусловлена нехваткой солдат в ВСУ, чьи силы все больше растягиваются вдоль 1000-километровой линии фронта.

10.54 Объем отключений света на сегодня увеличили.

"Укрэнерго" сообщает, что вместо анонсированных вчера вечером 2-3,5 очередей, отключать будут 2-4.

9.53 В минувшую субботу впервые все крупные города Украины остались без света, сообщает Bild.

Свет пропал после ночной атаки по электростанциям и подстанциям и так и не появился к вечеру.

Сегодня свет отключают в "большинстве" областей в большом объеме.

9.48 Ночью были прилеты по энергетике в Харьковской, Одесской и Донецкой областях, сообщает Минэнерго.

Сегодня графики отключений применяются круглые сутки в большинстве регионов.

9.32 Ночью мог быть атакован Саратовский НПЗ.

Такой вывод по видео делают российские оппозиционные паблики.

Местный губернатор сообщал о повреждениях "гражданской инфраструктуры" после атаки дронов.

Саратовский НПЗ в последний раз атаковали 3 ноября. Это мог стать как минимум седьмой удар по нему с начала года.

8.10 В Одесской области ночью был прилёт по объекту энергетики, сообщает ГСЧС.

Ночью паблики писали о взрывах и пожаре в районе города Рени, где расположен порт.

7.46 В Харькове прозвучал взрыв. Мэр сообщил о прилёте за пределами черты города.

Мониторинговые паблики пишут о баллистической ракете.