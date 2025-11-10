Анализируем итоги 1356-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Наибольшее продвижение у россиян за последние дни - на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Об этом еще в пятницу сообщали российские и западные источники. А вчера это подтвердил украинский военный паблик Deep State. По его данным, россияне захватили центр этого укрепрайона - село Успеновка на реке Янчур

Там же российские войска продвинулись до Сладкого, а севернее, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей - у Першотравневого. Кроме того, они заняли новые позиции южнее в районе Охотничьего, наступая уже по правому берегу Янчура.

Российские военные паблики пишут о "прорыве" украинской обороны на 10 км в глубину по фронту в 20-25 километров, но Украина это не подтверждала.

В то же время военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что линия обороны ВСУ на этом направлении "рухнула".

"После потери Успеновки украинская линия фронта локально рухнула на востоке Запорожской области. За выходные российские войска вторжения захватили Рыбино, Сладкое и Новое и вышли на окраины Ровнополя", - заявляет он.

"После падения Успеновки, похоже, больше не осталось ни оборонительных позиций, ни украинских войск, которые могли бы замедлить продвижение российских войск. Войска вторжения за два дня преодолели 8 км и не собирались останавливаться", - добавил Рёпке.

Все эти продвижения нацелены, вероятно, на обход с севера Гуляйполя Запорожской области, которое является частью "оборонительного вала" ВСУ на юге Запорожской области (о чем мы подробно писали здесь).

Если это движение не остановить, то, обойдя с севера линию украинской обороны российские войска могут подойти вплотную и до Запорожья.

В Покровске и Мирнограде, судя по украинским картам, ситуация не особо изменилась, хотя "серая зона" вокруг агломерации увеличилась. Главком Сырский заявил вчера, что за последние дни россияне снизили интенсивность атак на этом направлении.

Военный обозреватель Рёпке пишет об угрозе обхода Мирнограда с севера.

"Согласно последним геолокационным данным и данным источников на местах, ситуация между Родинским и Мирноградом ухудшается, российские силы вторжения входят в оба города в соответствующих районах и продвигаются вдоль лесистых хребтов между ними", - сообщает он.

Deep State пишет, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения - с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. "Под угрозой находится и вся Мирноградская агломерация, где расположены позиции бойцов Сил Обороны Украины", - заявляет телеграм-канал.

"Логистики в городе практически нет, спасает иногда плохая погода, или просто возможность куда-то доехать - настоящая лотерея. Пешие маршруты по сути уже нереальны, поскольку в любой момент можно наткнуться на засаду ДРГ, поражение дроном, минирование и т. п. Близкий контакт при передвижении становится обычной рутиной. Фиксируются случаи, когда российской пехоте удаётся устанавливать инженерные заграждения в виде "егозы"", - пишет паблик.

DS указывает, что пока группировке в Мирнограде удаётся сдерживать натиск на город с востока, но в скором времени это станет невозможным без нормального доступа к логистике.

"Важнейшие вопросы для Мирнограда — как удерживать позиции без нормальной логистики, как проводить ротации и как осуществлять отход сил в случае критической ситуации", - добавляет паблик, указывая, что военным ВСУ часто поступают приказы восстановить утраченные позиции в Мирнограде и на его подступах.

В соседнем Покровске проникновение россиян фиксируют практически во всех точках города. По данным Deep State, основной канал просачивания в город - его южные кварталы.

Армия РФ активно стягивает в Покровск экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, и создают "серьёзное препятствие для продвижений украинских военнослужащих и прокладывания какой-либо логистики в целом". Также россияне наносят удары по логистике из минометов.

При этом паблик не считает Покровск окруженным, но указывает, что у россиян в нем другая стратегия - они захватывают саму территорию города.

В то же время украинский военный эксперт Константин Машовец все же указывает на клещи российского охвата под Покровском. Но сомневается в реалистичности планов командования ВСУ из "разжать".

"Исходя из открытого заявления генерала Сырского, его решение "проблемы Покровска" заключается в том, чтобы ликвидировать северо-восточные "клещи" — проще говоря, отбросить 51-ю общевойсковую армию противника за реку Казённый Торец, по крайней мере в направлениях Сухецкое – Разино и Сухецкое – Фёдоровка. При этом предполагается одновременно удержать северную часть Покровска и, по возможности, выбить противника из так называемой "промзоны" (район 9-го пожарно-спасательного отряда, улица Нахимова и т. д.)", - пишет Машовец.

Далее он перечисляет факторы, которые могут помешать реализации этого плана.

Во-первых, в районе Разино россияне оборудовали "мощный оборонительный район", который они продолжат его укреплять. "Это означает, что отдавать свой плацдарм на Казённом Торце 51-я общевойсковая армия, очевидно, не собирается", - указывает Машовец.

Во-вторых, россияне непрерывно шлют подкрепления в район Красного Лимана и Затишка (Суворово). "Это явно указывает на намерение прорваться в сторону Гришино (к западу от Покровска - Ред.) и северо-восточной окраины Мирнограда", - пишет эксперт.

По его мнению, отказываться от планов атаковать Гришино россияне не станут даже ввиду украинских успехов в соседнем Родинском. В первую очередь ввиду явного превосходства в силах.

"Очевидно, командование 51-й российской армии приложит максимум усилий, чтобы удержать район Затишок – Фёдоровка – Разино – Красный Лиман. Размер этого плацдарма — 7,1 × 4,7 км. Там фиксируются подразделения как минимум четырёх российских бригад. Как выбить их всех силами лишь двух украинских бригад, пожалуй, известно только самому генералу Сырскому", - говорит Машовец.

Также он отмечает продолжение российских атак северо-восточнее Покровска, у основания Добропольского выступа - в направлении Русин Яр – Новопавловка и по линии Владимировка – Шахово. "Это значит, что стремление украинского командования полностью ликвидировать плацдарм 51-й армии на реке Казённый Торец, после почти полной ликвидации её Добропольского вклинения, на практике будет крайне трудно реализовать", - полагает эксперт.

Покровск же, по его словам, сейчас представляет собой сплошную "серую зону" с перемешанными боевыми порядками обеих сторон, надёжно закрепившихся лишь на северной (ВСУ) и южной (ВС РФ) окраинах города. Сейчас идут бои за господствующие высоты и ключевые пункты города, включая многоэтажные здания и его центральную часть.

"Но факт, что 2-я общевойсковая армия РФ "костьми ляжет", а промзону Покровска не отдаст, — очевиден", - заявляет эксперт (промзона, напомним, расположена в северо-западной части Покровска, играя ключевую роль в блокировании города от основных украинских сил). По его мнению, эту проблему отдельные группы спецназа, которые туда посылает Киев, решить не в состоянии.

Еще сложнее, по убеждению Машовца, ситуация в соседнем Мирнограде - у ВСУ там "остаётся очень узкий коридор для снабжения и манёвра, включая возможный отход". Поэтому он считает, что из города войска нужно выводить.

"С точки зрения тактической целесообразности, дальнейшая оборона Мирнограда (по крайней мере его южной части) в таких условиях выглядит спорной", - пишет Машовец.

Но есть у боев за Покровск, помимо военного, и важное внешнеполитическое значение, на чем мы остановимся ниже.

Дыра в "стене дронов" и фактор Покровска

В последние дни внезапно вновь активизировались разговоры о скором прекращении огня в Украине.

Об этом, в частности, говорил Трамп, Орбан, Токаев и Кирилл Дмитриев.

Хотя, казалось бы, нет никаких особых признаков приближения завершения войны. Оно возможно только при двух условиях.

Во-первых, если Россия согласится на остановку огня по линии фронта (на чем настаивает Запад и Киев). Во-вторых, если Украина согласится на российские условия завершения войны (вывод всех украинских войск из Донецкой области, нейтральный статус, изменения во внутренней политике).

Но, в настоящий момент, Россия продолжает настаивать на своих условиях. Киев категорически на них идти отказывается, а европейцы в этом его поддерживают. Трамп также призывает к прекращению огня по линии фронта, критикуя Россию за то, что она не хочет этого делать и вводя санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Параллельно идет активизация боевых действий. Украина и Россия наносят удары по тылам друг друга, российская армия развивает наступление сразу по нескольким направлениям. В том числе, есть серьезные продвижения в Покровске и Мирнограде. На международном уровне США и Россия повышают ставки, угрожая возобновлением ядерных испытаний.

В общем, как говорится, вроде как "ничего не предвещает" подвижек по мирному урегулированию.

Однако, пятничное заявление Зеленского дает намек на один из возможных вариантов "ускорения" завершения войны.

Он сказал, что битва за Покровск имеет не только военное, но и политическое значение. Так как, по мнению президента, в случае взятия города, Россия может это использовать для продвижение на Западе нарратива, что РФ рано или поздно захватит весь Донбасс, а потому на Киев западным партнерам нужно надавить, чтоб он согласился вывести войска из Донецкой области, выполнив тем самым главное условие РФ для прекращения огня.



Заявление Зеленского о столь глобальном значении боев за Покровск прозвучало достаточно неожиданно.

Россияне захватили уже немало городов в Донецкой области, однако падение ни одного из них не приводило к кардинальном пересмотру политики Запада в отношении Украины.



Однако, если посмотреть на ситуацию шире, то опасения Зеленского кажутся не совсем уж беспочвенными.

С конца 2023 года, после неудачи наступления ВСУ, Киев выработал новую стратегию в войне, которой украинские власти, в общем и целом, придерживаются до сих пор.

Это стратегия войны на истощение, которая строится в расчете на то, что санкционное давление, большие потери на фронте, наращивание ударов Украины по объектам ТЭК и прочей тыловой инфраструктуре, рано или поздно приведут к потере возможности РФ продолжать войну или даже, возможно, к смуте и развалу страны. Санкции и удары по тылам должны, согласно этой стратегии, вызвать проблемы в экономике и лишить Кремль возможности одновременно наращивать военные усилия и поддерживать "мирный" уровень и условия жизни населения. Большие потери, по данным расчетам, должны поставить вопрос о неизбежности новой волны мобилизации. И все вместе это должно резко обострить все имеющиеся в России внутренние противоречия (социально-экономические, межнациональные, межрелигиозные, политико-идеологические) и привести к дестабилизации и потрясениям.

Впрочем, изначально эта стратегия у многих вызывала сомнения, так как в войне на истощение Украина могла истощиться гораздо быстрее России. И, кроме того, сама по себе реализация стратегии хотя бы теоретически была возможна лишь при соблюдении определенных условий.



Первое – продолжение геополитической и военной поддержки Украины со стороны Запада, отсутствие давления Запада на Киев с требованием принять российские условия завершения войны.



Второе – продолжение стабильной финансовой поддержки Украины со стороны партнеров. Третье – продолжение и усиление санкционного давления на РФ. Четвертое – сохранение стойкости и целостности украинской обороны, не допущение обрушения фронта.

В настоящий момент все четыре этих условия оказались под вопросом. После прихода к власти Трампа, с его желанием заключить "сделку" с Россией, угроза давления Вашингтона над Киевом висит постоянно.

Собственно, такое давление уже предпринималось и дало результат – после прекращения весной американцами военной помощи Украине Зеленский был вынужден согласиться на перемирие по линии фронта, хотя ранее он от него отказывался. В СМИ также часто писали, что Трамп и Уиткофф постоянно давят на украинские власти, чтоб те согласились на российские условия прекращения войны. В частности, на вывод войск из Донецкой области. Впрочем, если такое давление и было, то, очевидно, не слишком сильное.

Да и публично Трамп продолжает требовать остановить войну по линии фронта, а также вводит санкции против РФ за отказ это сделать. Однако, никто не может гарантировать, что в будущем Трамп не поменяет свою точку зрения.

Также под вопросом и стабильное финансирование Украины – Трамп отказался предоставлять какую-либо помощь и лишь готов лишь продавать оружие. А Европа, на которую сейчас легло все бремя финансовой поддержки Киева, до сих пор не определилась откуда для этого брать деньги.

Пока данные проблемы не выглядят абсолютно нерешаемыми. По крайней мере до сих пор Зеленскому, а также его союзникам на Западе, удавалось купировать особо негативные сценарии (давление Трампа, ослабление санкций против РФ, перебои с финансированием).

Однако, если будет нарушено четвертое условие, то есть – если фронт начнется "сыпаться", то все эти проблемы резко обострятся и может возникнуть цепная реакция – в Европе активизируются те, кто выступает против финансирования Украины, а в окружении Трампа усилятся голоса с требованиями заставить Киев пойти на российские условия, чтоб быстрее завершить войну.

Вероятно, именно этого опасается Зеленский, когда говорит о значении битвы за Покровск для "продвижения российских нарративов". Хотя, в данном случае, правильнее говорить о влиянии на это в целом ситуации на фронте, а не только в отдельно взятом Покровске.

С начала года украинское военно-политическое руководство продвигало, в том числе, в США и Европе, тему о том, что прорывы фронта стали в принципе невозможны, так как ВСУ создали "стену дронов" и "килл-зону". А потому, "нельзя говорить, что Россия побеждает, а Украина проигрывает". Судя по всему, на Западе эту теорию приняли, так как политики и военным там постоянно повторяют подобные тезисы.

Однако, события последних месяцев показывают, что м данной теорией возникли проблемы. Еще в сентябре о них написал экс-главком ВСУ Залужный, который заявил, что россияне близки к выходу из тупика на фронте. А за последние недели события под Покровском, в Днепропетровской и Запорожской областях, угрозы для украинской обороны обозначили еще более отчетливо: в "стене дронов" возникли дыры, сквозь которые идут на прорыв российские войска. Причем возникли они не случайно, а системно - из-за новой тактики россиян. Армия РФ на отдельных направлениях установила дроновое господство в воздухе, перерезает логистику, вычисляет места расположения украинских операторов дронов, нанося по ним удары, из-за чего на отдельных участках на определенный период времени "стена дронов" исчезает и сквозь образовавшиеся "дыры" просачиваются малыми группами российские штурмовики. А так как украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, оборонительные порядки очень разрежены и остановить продвижение РФ зачастую просто некому – до тех пор, пока не начнут вновь наноситься удары дронами.

В этом плане падение Покровска действительно может быть использовано россиянами для продвижения на Западе тезиса о том, что теория "стены дронов" более не работает. А значит и крах украинской обороны возможен. А потому "давите на Зеленского, чтоб он принял российские условия иначе дальше будет только хуже". Соответственно, Зеленский сейчас и пытается не допустить падения Покровска, хоть его все чаще призывают выводить оттуда войска, пока они не оказались в полном окружении.

Однако, информационно-политические резоны, судя по всему, побуждают украинское руководство удерживать и Покровск, и Мирноград любой ценой. А также стабилизовать ситуация на остальных направлениях (Купянск, Константиновка, Днепропетровская и Запорожская области). Иначе, если на Западе действительно разуверятся в теории "стены дронов", то это поломает всю стратегию Киева и его европейских партнеров и может привести к далеко идущим последствиям.

Перед странами НАТО и, в первую очередь, США, тогда встанет дилемма – или же самим уже напрямую вмешиваться в войну (сторонники такого подхода есть, но они на Западе в явном меньшинстве, так как мало кому хочется столкнуться с риском начала ядерной войны), либо надавить на украинские власти с требованием пойти на уступки России с целью ускорить завершения войны.

Естественно, такие перемены произойдут не за один день, однако, если признаков нарастания проблем для ВСУ на фронте будет становиться все больше, процесс "смены концепции" может быть запущен. А потому Зеленский сейчас попытается приложить максимум усилий, чтоб доказать, что украинская оборона далека от краха.

Удар по энергетике и отключения света

В ночь на воскресенье россияне нанесли новый массированный удар по украинской энергетике.

Уже официально заявлено, что подверглись масштабным разрушениям Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской. По данным управляющей компании "Центрэнерго", обе станции не работают.

Также был масштабный удар по Светловодску, где расположена Кременчугская ГЭС. А сегодня СМИ сообщили о разрушениях на Приднепровской ТЭС в Днепропетровской области. Также известно о прилете по первой в Украине электростанции, работающей на биогазе.

Кроме этого, Россия нанесла удары по подстанциям, обеспечиваюшим внешнее питания для Хмельницкой и Ровенской АЭС на западе Украины - уже второй раз с конца октября. Выработка электроэнергии на станциях снижена, сообщили власти. Потенциально - это очень опасная для украинской энергетики история. АЭС обеспечивают большую часть генерации в стране. И если подстанции, черед которые они распределяют произведенное электричество, будут долгосрочно выведены из строя, то энергоблоки АЭС придется останавливать и в Украине возникнет огромный дефицит электроэнергии, покрыть который прочая генерация (ТЭС и ГЭС), а также импорт из Европы не сможет. И полный блэкаут в таком случае может стать для Украины реальным сценарием.

Третья цель россиян во время этого удара - объекты газодобычи, а также газовой инфраструктуры в Полтавской области.

Особенность этого удара была в том, что, помимо дронов, были запущены десятки баллистических ракет. Что, видимо, и обеспечило серьезный урон. Отключения света вернулись во все регионы Украины и затронули до 4-х очередей потребителей на протяжении всех суток. Особенно пострадал Харьков, где только сегодня смогли запустить метро. Также в состоянии блэкаута находился Кременчуг.

В энегетической отрасли бьют тревогу и говорят, что отключений света в Украине в этом осенне-зимнем сезоне будет больше, чем раньше.

Киевляне сейчас сидят без стабильного энергоснабжения в среднем 14-16 часов в сутки, сообщает глава Совета ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев.

"Морозов еще нет, и генерации уже не хватает. В будущем это будет только сложнее. Если мы переживем зиму в два этапа отключений, это будет огромный успех", - пишут СМИ со ссылкой на собеседника в одной из профильных госкомпаний.

По словам представителя правительства, только из-за последней атаки энергосистема потеряла не менее 1 гигаватта генерации. "Некоторые уже возвращаются, что-то удастся включить в ближайшее время, но я боюсь, что часть мощностей быстро не восстановится", - добавил источник.

"Дефицит надолго – генерацию быстро не восстановить", – сообщил другой собеседник из энергетической госкомпании.

Как считают эксперты, восстановление после последней массированной атаки будет продолжаться еще несколько недель – в это время страна будет жить в режиме 3-4 очередей блэкаутов. Есть возможность стабилизировать до двух ступеней, а затем и до одной. "Это оптимистичный сценарий. Но опять же, все зависит от обстрелов", — говорит представитель энергокомпании.

По ком звонит Миндич

Сегодня НАБУ нанесло масштабный контрудар по Банковой - прошли обыски у близкого соратника Зеленского Тимура Миндича, о чем написали как СМИ, так и некоторые народные депутаты.

Следственные действия провели в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере. И хоть Миндич успел уехать из страны, но в Украине остались другие фигуранты дела - руководители Энергоатома, экс-министр энергетики, а ныне министр юстиции Галущенко, а также различные "смотрящие", голоса которых запечатлены на уже опубликованной НАБУ "прослушке".

В целом НАБУ заявило о 1000 часах аудиозаписей по данному делу, что вновь активизировало обсуждение информации о "пленках Миндича", где одним из фигурантов, по распространенной версии, является сам Зеленский. Расшифровку первых опубликованных записей мы выкладывали здесь.

В НАБУ операцию назвали "Мидас" - прозрачно намекая на Миндича, причем не только из-за созвучности фамилии, но и, судя по всему, по мотивам гулявшей в интернете фотографии вероятной квартиры Миндича с золотым унитазом (по легенде царь Мидас имел дар обращать в золото все, к чему прикасался).

Но перейдем к фабуле дела. По версии следствия, подозреваемые вынуждали контрагентов госкомпании "Энергоатом" платить 10-15% откатов от стоимости контрактов - под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика.

К реализации схемы руководитель преступной организации, чьи имя и должность не называются (по данным нардепа Железняка, это и есть сам Миндич, на вышеуказанных записях - "Карлсон"), привлек бывшего замруководителя Фонда госимущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики (Игорь Миронюк, он же "Рокет"), а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании (Дмитрий Басов, он же "Тенор" на пленках).

Используя служебные связи в министерстве и госкомпании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, взяв на себя роль "смотрящих".

Бюро показало крупные суммы наличных, изъятые при обысках.

Что означают эти обыски?

Они безусловно являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что "снаряды ложатся все ближе". Происходящие события означают, что внутриполитическое противостояние в Украине обостряется и переходит на принципиально новый уровень.

Как мы уже неоднократно писали, весной этого года в Украине появилась ситуативная "антизеленская" коалиция в составе структур, ранее связанных с Демпартией США (включая руководство и ключевых сотрудников НАБУ и САП, грантовые организации, близких к последним деятелей, вроде владельца "Украинской правды" Томаша Фиалы), а также ряда оппозиционных политиков – Порошенко, Кличко и других.

Все они оказались без "крыши" после прихода к власти в США Трампа, который сходу начал демонтировать всю выстроенную Демпартией США инфраструктуру влияния вроде USAID. А так как связанные с демократами структуры оставались последними в Украине, кто еще не был полностью поставлен под свой контроль Банковой, то их "зачистка" со стороны Зеленского стало делом временем.

Пошли упорные слухи, что готовится посадка в тюрьму Петра Порошенко и введение санкций СНБО против Фиалы.

Поэтому "коалиция" сыграла на опережение, нанеся в начале лета ряд чувствительных ударов по Зеленскому: НАБУ и САП активизировали расследование против ближайшего окружения Зеленского – Миндича и тогдашнего вице-премьера Чернышова.

В ответ Зеленский резко ускорил процесс "зачистки".

Было вручено подозрению одному из самых известных участников "коалиции", основателю живущего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталию Шабунину, а позже Рада проголосовала за законопрокты о лишении полномочий НАБУ и САП.

Банковая рассчитывала, что Трамп не будет защищать бывшую клиентеллу Демпартии, а Европа, как всегда, во всем Зеленского поддержит или просто промолчит. Но расчет оправдался наполовину. Трамп и его администрация действительно не сказали ни слова, а вот реакция Европы оказалась жесткой.

Европейцы, на плечи которых теперь легла львиная доля расходов по финансированию Украины, в жесткой форме потребовали от Зеленского вернуть полномочия НАБУ и САП назад. Параллельно в западных СМИ (особенно в британских) развернулась кампания по дискредитации Зеленского и Ермака, а в Украине начался "картонный Майдан".

Явно не ожидавший такой реакции Зеленский сдал назад, и Рада отменила принятые законы. По его внутриполитическим позициям был нанесен очень сильный удар.

Кроме того, летние события зафиксировали важнейшую перемену – структуры, созданные в свое время Демпартией США для контроля за украинской элитой (например – НАБУ и САП) и оставшиеся бесхозными после поражения демократов на выборах в США, перешли под "крышу" европейцев, которые демонстрируют четкое стремление использовать их и далее по тому же назначению.

Что показал и недавний доклад Еврокомиссии по выполнению Киевом условий для вступления в ЕС. В нем, напомним, отдельно фиксировались требования не только прекратить давление на НАБУ и САП, но и фактически вывести из под контроля Банковой прочие силовые структуру, проведя конкурсы по их руководителями с решающим голосом "международных экспертов".

Зеленский, которого реализация данной программы превратила бы в "британскую королеву", естественно от таких перспектив не в восторге. И еще с конца лета Банковая начала готовить контрудар по НАБУ/САП и по "антизеленской коалиции" в целом.

Ключевым элементом его были показания возвращенного загадочным образом в Украину из Дубая нардепа Федора Христенко. Его СБУ обвиняет в работе на российские спецслужбы. В том числе и в плане влияния на антикоррупционные органы, с ключевыми сотрудниками которых Христенко был знаком.

Как мы писали, целью ОП было получение от нардепа показаний против руководителей и детективов НАБУ и САП о том, что они свое расследование против окружения Зеленского осуществляли по заказу Москвы. При этом мало кто сомневался, что Христенко, оказавшись в украинской тюрьме, даст любые показания, которые от него потребуют.

На этом фоне пошли слухи, что власти уже готовятся объявить подозрения главе САП Клименко (о них, в частности, говорил упомянутый выше Шабунин).

Но время шло, а контрудара все не было. Как мы уже писали, это было связано с опасениями Банковой нарваться на новую жесткую реакцию Европы, которые подкреплялись целой серией негативных публикаций в западных СМИ.

И тут сработал принцип "не забиваешь ты, забивают тебе". "Антизеленская коалиция" перешла в свой "контрнаступ".

Сначала появилась серия публикаций (в том числе и в СМИ Фиалы) против Миндича, Чернышова и Зеленского, а сегодня – обыски и заявление по уголовному делу о коррупции в энергетической сфере. И, судя по всему, это еще не конец истории - учитывая заявления НАБУ о 1000 часах записей "прослушки" по данному делу. Среди которых, не исключено, есть и те самые "пленки Миндича" с голосом Зеленского.

В такой ситуации у президента есть два варианта действий.

Первый – нанести уже давно готовящейся контрудар по НАБУ/САП и "коалиции", показав, что он все еще контролирует ситуацию в стране.

Второй – не делать ничего. В таком случае, для политического класса это будет сигналом о том, что Зеленский теряет влияние, не может гарантировать безопасность даже своим ближайшим соратникам, что грозит вызвать центробежные тенденции по всей вертикали власти, а также внутри фракции "Слуга народа" и в парламенте.

По итогу, Банковая может потерять контроль над большинством в Раде. Также это может подтолкнуть НАБУ и САП к дальнейшим действиям против окружения президента. Например, против Ермака и Свириденко.

Как мы уже писали, цель "антизеленской коалиции" - вывести из под контроля Зеленского парламент и Кабмин. Побудить его к формированию так называемого "правительства национального единства" или же заменить Свириденко в качестве премьера на цифрового министра Михаила Федорова, более лояльного к "коалиции".

В конце этого пути – фактически лишение Зеленского реальной власти, либо его отставка, если он не захочет выполнять роль "местоблюстителя". И сегодняшние события по "делу Миндича" являются значительным шагом в реализации этих планов.

Но важно, как будет далее действовать Зеленский и готов ли он к контрудару.