Противник захватил три населённых пункта в Запорожской области, ситуация на этом участке фронта значительно ухудшилась.

Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, россияне повысили активность на местности, воспользовавшись туманом.

"Значительно ухудшилась ситуация на александровском и гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жёстких боёв продвинулся вперёд и захватил три населённых пункта", – комментирует главком.

По словам Сырского, сейчас ВСУ ведут изнурительные бои за посёлки Ровнополье и Яблоково.

Ранее Сырский заявил, что РФ перебросила в район Покровска 150 000 военных, чтобы окружить райцентр и соседние города.

Как также сообщали президент Владимир Зеленский оценил ситуацию на фронте после доклада Сырского.

Война в Украине идёт 1357-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 11 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, Мирноград в Донецкой области находится под угрозой оперативного окружения – с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил об угрозе обхода Мирнограда с севера. В соседнем Покровске проникновение россиян зафиксировано практически во всех точках города.

