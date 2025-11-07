Проживающий в России отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Станислав Сырский находится при смерти из-за рака мозга.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, 86-летний мужчина лечился в подмосковной больнице, но его выписали и перевели на паллиативную помощь, то есть облегчение боли при неизлечимом заболевании.

Также у Станислава Прокофьевича диагностировали Альцгеймера и астму. Из-за заболеваний у него первая группа инвалидности и четвёртая степень выраженности нарушений функций организма.

Сейчас он уже не встаёт, питается через катетер в животе и перестал узнавать окружающих. За ним ухаживает супруга, которая собирается просить назначить муниципальную сиделку, так как одна она не справляется. К пенсионерам переехали сын Олег и его супруга.

В августе российская пресса заявляла, что главком ВСУ обращался с письмом к главе Минздрава РФ с "личной просьбой спасти отца". Сам украинский главнокомандующий этого не подтверждал.

Напомним, родители Сырского живут во Владимирской области России. Его отец - ветеран вооружённых сил СССР и РФ. По данным российских СМИ, он сторонник политики Владимира Путина и не поддерживал отношения с сыном с начала войны.