"Приёмный сын нового главкома ВСУ Сырского поздравил россиян с захватом Авдеевки".

Такое утверждение опубликовал российский оппозиционный телеграм-канал Astra.

В собщении сказано, что Иван Сырский - приёмный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от первого брака, со словами "Слава России!" и в футболке с "Z" порадовался захвату Авдеевки. Также он заявил о планах получить российское гражданство.

По данным "Астры", в том же браке у теперешнего главкома есть и родной сын - Антон. После развода родителей Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью, а с отцом связи не поддерживают.

Сообщается, что Иван Сырский с 2014 года участвует в акциях в поддержку РФ.

Украина этой информации не подтверждала.

Ранее появились сообщения, что у нового главкома ВСУ родители остаются в России, а сам Сырский родом из Владимирской области РФ.

В СНБО это назвали "кампанией по дискредитации" преемника Валерия Залужного.

"Россияне пытаются навязать новому главкому ВСУ образ "советского и российского" человека. Для этого они ищут его родственников в России, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информационном пространстве с соответствующим контекстом", - зявили в Центре противодействия дезинформации.

Мы также сообщали, что официально известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.