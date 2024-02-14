Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что его старший брат живет в Москве. Но отрицает, что он работает в ФСБ.

Во время эфира на Ютуб-канале российского блогера Александра Плющева Подоляка попросили прокомментировать заявление российского оппозиционера Альфреда Коха о том, что его брат "полковник КГБ, живет в Москве".

"Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?"- ответил Подоляк.

И задал встречный вопрос, почему считается, что могут быть завербованы только украинцы, у которых есть родственники в РФ, а не наоборот.

"Я не могу нести ответственность за других взрослых людей, точно так же как и Сырский, и любой другой человек, родившийся в Советском Союзе. К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не относились", - заявил Подоляк.

Он сказал, что с братом имеет разные взгляды и не общается.

Российские СМИ ранее писали, что родной брат Подоляка 1965 года рождения Владимир является действующим полковником Главного разведывательного управления РФ (то есть российской военной разведки). Подоляк это комментировал ещё в июне 2021 года в интервью "Главкому" и заявлял, что его брат "уже давно обычный военный пенсионер".

На уточняющий вопрос, что "разведчиков бывших не бывает", он сказал: "Пожалуйста, не надо жить стереотипами".

Ранее российские СМИ опубликовали информацию, что у уроженца Владимирской области Александра Сырского во Владимире живут родители и брат. Отец - полковник российской армии в отставке.

В СНБО назвали эту информацию "кампанией по дискредитации" нового главкома.