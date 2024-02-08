Наличие российского гражданства у главы Высшей квалификационной коллегии судей Романа Игнатова подтвердить невозможно, поскольку отсутствуют дипломатические отношения с РФ.

Такое решение приняла сама ВККС, рассмотрев отчет рабочей группы по проверке информации о наличии гражданства России Игнатова, сообщает "Закон и Бизнес".

При этом, вероятно, существует еще ряд документов, которые могли бы прояснить ситуацию с Игнатовым, однако пока отсутствует возможность ознакомиться с ними. Ибо они находятся либо в прокуратуре Республики Карелия, где некоторое время работал Игнатов, либо в Луганской области, где тот работал по возвращении из России в 1996 году.

Кроме того, выяснилось, что документы Игнатова, которые должны храниться в центральном аппарате Государственной судебной администрации, а также Высшем совете юстиции/правосудия, уничтожены из-за сроков хранения. Хотя вся кадровая документация должна храниться 75 лет.

Впрочем, добавил член рабочей группы, член ВККС Алексей Омельян, "только Бог и сам Игнатов знают о том, получал ли он соответствующий вкладыш о получении гражданства России в свой советский паспорт". В то же время Омельян отметил, что "остаются определенные вопросы и моменты, которые желательно исследовать".

В итоге ВККС решила не принимать конкретного решения, единогласно проголосовав только за публикацию отчета рабочей группы на сайте ВККС.

Тем временем "Закону и Бизнесу" стало известно, что перед сегодняшним заседанием ВККС из материалов дела о приобретении гражданства Украины Романом Игнатовым исчезла Форма 1 о паспорте гражданина Украины.

В настоящее время в ГМСУ проводится проверка этих обстоятельств.

Также недавно с сайта ВСП исчезла и анкета Игнатова, заподозренного в наличии российского гражданства.

Напомним, ранее ВККС получила письма от СВР и СБУ о том, что Игнатов имеет российское гражданство. Впоследствии в ВСП официально подтвердили поступление письма от следователя ГБР, в котором, среди прочего, указано, что при специальной обработке информации из открытых источников получены сведения о лице, чьи учредительные данные совпадают с учредительными данными гражданина Украины Игнатова Р.М. о его российском гражданстве.

Ранее судью Верховного суда, у которого нашли паспорт РФ, восстановили в должности.

Также Высший совет правосудия приостановил рассмотрение дела судьи Тандыра, который сбил военного на блокпосту.