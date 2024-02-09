В списке украинских блогеров, который неофициально переслал НБУ банкам для усиленного финмониторинга их счетов и финансовых операций, есть ряд известных людей. Примечательно, что вместе с блогерами в списке от НБУ также их близкие родственники.

В частности, в списке блогерша Ксюша Манекен (Оксана Волощук — Ред.), которая работала эскортницей, а недавно получила отличие "За содействие военной разведке Украины II степени" от ГУР.

Также в список попала блогер Таня Пренткович вместе с парнем Андреем Гонковским, который вместе с ней поехал отдыхать на Мальдивы, выехав из Украины под видом волонтера.

Кроме этого, в списке близкая подруга Пренткович, которая ездила с ней отдыхать на Мальдивы — Алина Френдий (Заставна), в списке она со своим мужем Петром Заставным, который позиционирует себя как ресторатор и менеджер группы "Tvorchi", которая в прошлом году представляла Украину на конкурсе "Евровидение".

В списке также отец Заставного — бывший мэр Тернополя Роман Заставный.

Сам Заставный уже подтвердил, что к нему уже пришли запросы от банков.

"Все бросают этот список — я видел, и да, это правда. Вчера нам пришли запросы с НБУ и у нас действительно начался финмониторинг. На самом деле здесь нет ничего такого, потому что моя семья и так регулярно проходит финмониторинг, потому что по закону мы приближенные к публичным людям и так будет до конца жизни. Поэтому для нас это стандартно, но…", — написал Заставный и опубликовал в следующей сториз определение из интернета, что такое НБУ и какой его функционал.

"Не хочу ничего комментировать, пусть каждый делает свои выводы", — пишет Заставный.

Также в списке скандальная блогерша Анна Алхим, которую обвиняли в наведении ракет на больницу в Днепре. Кроме того, блогерша до полномасштабной войны Алхим называла президента РФ Владимира Путина "влиятельным мужчиной" и "красавчиком".

Напомним, что ранее стало известно, что НБУ разослал банкам список из 150 украинских блогеров на проверку финмониторинга.