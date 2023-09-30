Столичная блогерша Анна Краснова, которая ночью каталась "с пропуском" по Южному мосту, записала новое аналогичное видео. Оно было опубликовано несколько часов назад.

Однако теперь Краснова едет по Южному мосту уже не ночью, а днем (то есть не нарушая комендантского часа).

Перед этим видео блогерша опубликовала ещё один короткий ролик, где говорит, что "очень кается и расстраивается". В этот момент мужской голос за кадром говорит "ты будто не каешься", на что Краснова заявляет, что ей "пох@й".

Напомним, "Стране" стало известно имя мужчины, с которым Краснова в темное время суток катается в Киеве "по пропуску". Это Александр Шекерли. Его имя стало известно в 2017 году, когда он опубликовал видео, как перебрасывает через частный дом котёнка, который забрался к нему во двор. Согласно открытым данным, Шекерли является совладельцем фирмы по производству фруктовых соков.

Ранее Краснова похвасталась спецпропуском, что позволяет ездить в комендантский час. Собственно, с этого случая и начался "сериал" про её поездки. Позже девушка записала ролик, в котором заявила, что её неправильно поняли: она ехала не во время комендантского часа, а вечером.