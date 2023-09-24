Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин после "выборов" вводит комендантский час и ужесточает режим безопасности на территории оккупированной Донецкой области.

По указанию Пушилина, вернули комендантский час с 23.00 до 4.00 по будням.

Также установили особый режим сообщения с соседними регионами. На "административных границах" появятся посты блокирования, фильтрационные и контрольные посты.

Речь, видимо, идет не только о границе с Россией, но и с "ЛНР".

Также Пушилин создал "Совет по улучшению жизни в ДНР". Чем именно будет заниматься данный орган - не сообщают.

Ранее мы сообщали, что на захваченных РФ территориях Украины после "выборов" формируются новые "органы власти".

А по итогам местных российских "выборов", что прошли на захваченных территориях Украины, во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях утвердили "руководителей республик" - т.н. "ЛДНР".

Ранее стало известно, какие результаты "выборов" на захваченных территориях Украины объявила РФ.

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