Российская телеведущая Анна Прохорова утверждает, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с личной просьбой спасти отца, который проживает в РФ и в возрасте 86 лет попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Об этом журналистка сообщила в своем телеграм-канале.

По ее данным, у Станислава Прокофьевича Сырского заболевание головного мозга, обострившееся в апреле после коронавируса, и прогнозы насчет выздоровления были плохими. Узнав о его состоянии, главком вышел с ним на связь и отправил родителя в Москву, так как по месту жительства, во Владимире, лечение не давало результата.

Прохорова утверждает, что "очень личное" письмо Сырского передали Мурашко через закрытые дипломатические каналы. После этого российские врачи "вытащили деда", подключив лучших специалистов, а Сырский оплатил все их услуги. В ближайшие дни отец главкома ВСУ вернется из больницы домой.

Отметим, что подобная информация курсирует в российских телеграм-каналах уже примерно неделю. До появления поста Прохоровой они писали, что месяц лечения отца в Москве обошелся главкому ВСУ в 1 миллион рублей - примерно такую сумму он перевел в Россию. Сырский этих данных не подтверждал.

Напомним, родители Сырского живут во Владимирской области России. Его отец - ветеран вооружённых сил СССР и РФ. По данным российских СМИ, он сторонник политики Владимира Путина и не поддерживал отношения с сыном с начала войны.

В начале августа пресса сообщала, что и у нового главнокомандущего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко мать и брат - россияне. Они родом из приграничного с Украиной района Белгородской области.