У нового главнокомандущего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Анатолия Кривоножко мать и брат - россияне. Они родом из приграничного с Украиной района Белгородской области.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным канала Shot, мать Кривоножко Варвара Захаровна умерла несколько месяцев назад в Белгородской области, ей был 101 год. Другие СМИ утверждают, что ей было 87 лет, и уточняют, что женщина ушла из жизни в декабре прошлого года. В молодости она пережила Вторую мировую войну, копала противотанковые рвы и траншеи в Белгородской области. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Вместе со вторым сыном Варвара Захаровна жила в Шебекинском районе Белгородской области, который периодически подвергается обстрелам.

Варвара Захаровна. Фото: Shot

Там же в прифронтовой зоне у Кривоножко остался брат.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Кривоножко не поддерживал связь с матерью и братом.

Украина этого родства не подтверждала.

Официальной биографии Кривоножко не публиковали. В открытых источниках данные о его месте рождения и семье не указываются. А по информации российских военных телеграм-канлов, он появился на свет в Белгородской области, на хуторе Гродюшин.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим ВС ВСУ. Он будет отвечать за модернизацию украинской авиации и интеграцию с НАТО.

Ранее мы также писали, что у главкома ВСУ Александра Сырского родители и брат тоже живут в России.