Депутат совета Каларского муниципального округа в Забайкальском крае Михаил Носик заявил, что с начала войны вынужден скрываться в Украине.

Об этом сообщает российский паблик "База".

По информации издания Носик рассказал комиссии по этике, что еще в 2021 году поехал в украинский город Днепр, чтобы пройти лечение от онкологического заболевания. Там его и застал война. После ее начала он обращался в российский МИД и посольство в Турции с просьбой об эвакуации, однако никто не смог ему помочь.

С тех пор, утверждает Носик, он был "вынужден скрываться от действующих властей и прятаться от полиции и ВСУ". По его словам, в настоящее время гражданства Украины или вида на жительство у него нет.

Как заявил Носик, он живет на пенсию в 27 тысяч рублей, конвертируя ее в биткоины, а затем в гривны.

При этом он называет себя "активным сторонником специальной военной операции и верховного главнокомандующего Владимира Путина", продолжая участвовать как депутат в заседаниях муниципального совета по видеосвязи с использованием VPN.

Также он через мессенджеры поддерживает контакты с избирателями и некоторыми коллегами, а документооборот ведет через своего сына Ивана Носика, у которого есть доверенность представлять отца в различных инстанциях.

"По его словам, выехал он в соседнее государство к родственникам, помогать с воспитанием внука, еще до начала СВО. А теперь, судя по всему, он просто застрял там. Он в Днепропетровской области, но точное местонахождение скрывает. Носик явно опасается за свою безопасность. Хотя прямым текстом он говорит, что не боится СБУ, некоторые его заявления вполне красноречивы", - пересказывает журналист слова Носика.

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Вскоре после этого его застрелили в центре Киева.