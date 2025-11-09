Недавний удар по украинским военным в Днепропетровской области произошёл после взлома группового чата в соцсетях.

Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в эфире телемарафона.

По его словам, причиной того, что противник узнал о месте и времени собрания личного состава батальона стало нарушение правил безопасности.

Сырский также сообщил, что в результате атаки погибли трое военнослужащих.

Напомним, командиру батальона ВСУ предъявили подозрение и взяли под стражу за проведение награждения на открытой местности.

Ранее служащий попавшего под удар батальона морской пехоты рассказал подробности инцидента, предположив, что информацию о предстоящем построении россиянам передал "кто-то из своих".

Война в Украине идёт 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 7 ноября. Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении – Успеновском плацдарме. Противник также достиг самых северо-западных, северо-восточных и северных точек Покровска. В октябре установлен рекорд по числу СОЧ в украинской армии. В Украине продолжается жёсткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты.

