У Вооруженных сил Украины есть несколько разных планов действий под Покровском в Донецкой области.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в эфире телеканала "ТСН".

"Конечно, есть и план "Б", и план "В" - для всех вариантов развития событий", - сообщил главком.

По словам Сырского, россияне собрали в районе Покровска 50 тысяч личного состава. Кроме того, в город ввели 425-й штурмовой полк, который, по словам главкома ВСУ, действует очень эффективно.

В то же время Сырский добавил, что интенсивность атак в Покровске сейчас несколько снизилась и ситуация "контролируемая".

Ранее украинский эксперт по связи говорил, что в Киеве решили до последнего удерживать Покровск.

Напомним, на днях Зеленский сообщил украинцам о сложной ситуации в Покровске.

