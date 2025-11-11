Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским, во время которого обсудили оперативную обстановку на фронте.

Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

Оценка ситуации на фронте от Зеленского после доклада Сырского:

в Покровске и Запорожской области "сложная ситуация", в частности, из-за погодных условий, которые способствуют атакам россиян (судя по видео с фронта, там сейчас сильный туман, что препятствует ударам дронов - Ред. ) Россияне увеличивают количество и масштабы штурмов;

) Россияне увеличивают количество и масштабы штурмов; "несколько легче ситуация в Купянске: есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель".

Также Зеленский обсудил с Сырским украинские дальнобойные удары по РФ.

Напомним, накануне Сырский заявил, что Россия перебросила в район Покровска 150 тысяч военных. Такой ход был осуществлен, чтобы окружить его и соседние города.

Война в Украине идет 1357-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 11 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, Мирноград в Донецкой области находится под угрозой оперативного окружения - с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил об угрозе обхода Мирнограда с севера. В соседнем Покровске проникновение россиян зафиксировано практически во всех точках города.

