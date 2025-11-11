Украина теряет Покровск из-за нехватки людей, но попытка удержать его любой ценой только увеличит нежелание мужчин служить.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что видные военные и гражданские деятели призывают власти Украины вывести войска из Покровска, пока не стало слишком поздно. В частности, приводится мнение бывшего замминистра обороны Виталия Дейнеги, который назвал ситуацию "сложной и неконтролируемой".

По словам бойцов и экспертов, ситуация в Покровске во многом обусловлена нехваткой солдат в ВСУ, чьи силы все больше растягиваются вдоль 1000-километровой линии фронта.

"Всего этого можно было бы избежать, если бы у нас было больше людей и сотни, если не тысячи, баллистических ракет... Вероятно, для освобождения города такого размера потребовалось бы огромное количество людей, и я не думаю, что сейчас таковые имеются", - говорит украинский военный Артём Карякин.

Неспособность Украины предотвратить ползучее проникновение России в город выявила дисбаланс в численности армий. Помимо недобора, Киев также сталкивается с ростом случаев дезертирства. Многие уходят в самоволку еще до прибытия в части.

"В результате численность сухопутных войск не увеличивается, а сокращается. Плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками", — заявил директор польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка.

Существуют опасения, что настойчивые попытки Киева удержать Покровск несмотря на ухудшающуюся ситуацию могут привести к судьбе прежних украинских опорных пунктов, захваченных Россией: хаотичному и кровавому отступлению под огнем. А это только усугубит нежелание людей вступать в армию.

Ранее западные СМИ уже называли основной проблемой Украины на фронте не отсутствие оружия, а нехватку людей из-за массового ухода в самоволку.

