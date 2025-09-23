Военные из ремонтного батальона во Львове заявили о намерении массово уйти в СОЧ (самовольное оставление части, СЗЧ - укр).

Такое решение они приняли после попытки перевода их в штурмовое подразделение, рассказал военный Владимир Романов изданию Zaxid.Net.

По его словам, речь идет о бойцах 219-го рембата 125-й бригады, где собственными силами оборудовали мастерскую для ремонта дронов, в том числе приобрели 3D-принтеры и микроскоп.

По его словам, приказ касался более 20 военных из батальона, среди которых много мужчин старше 50 лет. В батальоне служит и сын Романова, которого это так же коснулось.

"Сейчас приходит боевое распоряжение – моего сына отправляют в 218-й батальон. На мясо, в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли", – рассказал военный.

"Все 24 человека, которых это касается, решили уйти в СЗЧ. В чем самый большой абсурд – сейчас война дронов, нужны специалисты. Мой сын, который является специалистом, его кидают в окоп. Мужчины за 50, которые тоже не штурмовики по возрасту, их тоже кидают в окоп", – добавил Романов.

Он призвал командование не отправлять ремонтников на штурмовые действия.

21 сентября после огласки в СМИ приказ о переводе специалистов-ремонтников в 218-й батальон был отменен.

Ранее командование ВСУ неоднократно переводило военных из других родов войск в штурмовые подразделения.

Также мы рассказывали в отдельном материале, что думают военные о возвращении уголовного наказания за самовольное оставление части.