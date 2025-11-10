Россия перебросила в район Покровска 150 000 военных. Такой ход был осуществлен, чтобы окружить его и соседние города.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью New York Post.

По его словам, у РФ есть план взять в кольцо город со всех сторон.

"Цель России – окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыть пути снабжения в своей последней попытке захватить всю Донецкую область", – сказал он.

При этом он отметил, что в настоящее время за населенный пункт идут ожесточенные бои.

"Это действительно сложная задача (сохранить Покровск под контролем Украины. – Ред.). Идут постоянные бои и перестрелки. Противник постоянно совершает быстрые маневры", – признал главком.

Накануне Сырский также заявлял, что у ВСУ есть несколько разных планов действий под Покровском в Донецкой области.

Ранее западные СМИ писали, что кольцо окружения вокруг Покровска и Мирнограда Донецкой области быстро смыкается, и на организованный вывод частей ВСУ из Покровска остается все меньше времени.