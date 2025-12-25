Инопланетяне "откроют себя человечеству" на чемпионате мира по футболу и "исполнят пророчество".

Об этом сообщает издание Daily Star.

По информации, инопланетяне покажут себя людям летом 2026 года во время футбольного матча.

"Британский режиссер и исследователь НЛО Марк Кристофер Ли заявил, что человечество может столкнуться с первым публичным контактом с внеземной цивилизацией во время чемпионата мира по футболу 2026 года", - говорится в сообщении.

Кристофер Ли ссылается на основу анализа древних пророчеств, современных наблюдений НЛО и высказывания известных провидцев. Он упоминает и интерпретацию пророчеств Ванги, которой приписывают предсказание первого контакта человечества с пришельцами во время масштабного международного события.

Аналогичные мотивы исследователь находит и в четверостишьях Нострадамуса, которые энтузиасты связывают с небесными вторжениями, длительными войнами, природными катастрофами и падением политических режимов.

Напомним, в секретных файлах ЦРУ утверждается, что американская разведка раскрыла местонахождение трех баз инопланетян, и две из них находятся на Земле.

Весной мы писали, что ЦРУ рассекретило документ о том, как десятки советских солдат погибли после встречи с НЛО.