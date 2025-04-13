Советские солдаты погибли после встречи с инопланетным неопознанным летающим объектом (НЛО).

Об этом говорится в рассекреченном документе, опубликованном на сайте ЦРУ, сообщает телеканал Fox News.

В опубликованных документах сказано о якобы сбитии советскими солдатами НЛО, пролетавшего над военной базой.

Исходя из написанного, инопланетяне-гуманоиды выбрались из обломков, слились в один объект и вспыхнули ярким светом, превратив всех 23 советских солдат, кроме двоих, в камень.

"Если досье КГБ соответствует действительности, то это крайне угрожающий случай. У инопланетян такое оружие и технологии, которые превосходят все наши предположения. Они могут постоять за себя, если на них нападут", - цитируется в отчете неназванный представитель ЦРУ.

По оценкам Canadian Weekly World News, предполагаемый инцидент произошел между 1989 и 1990 годами и был впервые опубликован в 1993 году. Согласно документу, полученная разведкой США информация содержала сообщения о "низколетящем космическом корабле в форме тарелки" над советским подразделением, участвовавшим в учениях.

"По неизвестным причинам" солдаты запустили ракету класса "земля-воздух" по неизвестному самолету, в результате чего он потерпел крушение недалеко от военной базы. В отчете уточняется, как "пять невысоких гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами" появились из потерпевшего крушение космического корабля и слились воедино, создав один "единый объект", издавая при этом громкий жужжащий звук.

Также отмечается, что в итоге сферический объект вспыхнул ослепительно ярким светом. Двоим мужчинам удалось выжить в инциденте, так как они стояли в тени и не были полностью подвержены воздействию вспышки света.

До сих пор никто не сообщал об этом случае даже на уровне слухов. Источник информации об ударе по инопланетному кораблю и ответной атаке гуманоидов из рассекреченных документов ЦРУ также не уточняется.

Ранее мы писали о том, что американское ведомство рассекретило архив об НЛО с сотнями документов. Один из объектов был замечен на территории бывшего СССР.

Также экс-агент ЦРУ заявлял, что американцы обнаружили 12 мест крушения НЛО.