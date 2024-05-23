В небе над российским Ставрополем заметили неопознанный летающий объект (НЛО).

Соответствующие видео опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В роликах можно заметить летящий над городом объект, оставляющий за собой длинный хвост оранжевого цвета.

Ранее мы рассказывали о том, что зимой украинские военные засняли "абсолютно бесшумный НЛО в форме диска", который завис над линией фронта. Летающий объект имел "поразительное сходство" с тонким цилиндрическим объектом, замеченным над Ираком в мае 2022 года инфракрасной "тепловой" камерой дрона Reaper ВВС США.

Также мы писали, что Агентство национальной безопасности США изучает сотни новых сообщений об НЛО, многие из которых "выполняют высокоразвитые маневры". В частности, по состоянию на август 2022 года было собрано 510 "неопознанных воздушных явлений" в охраняемом воздушном пространстве или вблизи важных объектов. Из них 366 были собраны с 2021 года.

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