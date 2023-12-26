Охотники за летающими тарелками заметили НЛО рядом с лайнером президента США Байдена. Фото
Рядом с лайнером президента США Джо Байдена был замечен НЛО.
Об этом утверждают братья Питер и Джошуа Солорзано во время прямой трансляции международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX).
Два американских энтузиаста, следящих за авиацией, утверждают, что рядом с самолетом президента Байдена был замечен неопознанный летающий объект.
"Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу... Это оно? НЛО, о котором мы говорим?" - прокомментировал кадры один из их авторов съемки Джошуа Солорзано.
Его брат предположил, что в объектив попал воздушный шар.
Ролик был записан две недели назад во время пролета лайнера с президентом Байденом над Лос-Анджелесом.
Неопознанный объект, выявленный вблизи самолета Байдена, по мнению Натана Эйсмонта, сотрудника Института космических исследований РАН, вероятно, имеет разумное объяснение, но это маловероятно связано с пришельцами из космоса.
"Это, как и всегда: с "НЛО" встречаются очень многие, но пока еще нет ни одного доказательства, что это было что-то, что можно толковать как НЛО. Ни одного", - рассказал он.
Ученый отметил, что к полету самолета президента США привлечено больше внимания, чем к рядовым авиарейсам, но даже "сам Байден не поможет" доказать внеземное происхождение этого объекта.
Исследователь НЛО Мик Уэст в комментарии DailyMail сообщил, что объект, скорее всего, был воздушным шаром.
"Он выглядит как воздушный шар и движется как воздушный шар", - сказал Уэст.
Ранее сообщалось, что секретный офис ЦРУ годами собирает по всему миру инопланетные аппараты, они заявили, что девять неземных машин и два НЛО целые