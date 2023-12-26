Рядом с лайнером президента США Джо Байдена был замечен НЛО.

Об этом утверждают братья Питер и Джошуа Солорзано во время прямой трансляции международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX).

Два американских энтузиаста, следящих за авиацией, утверждают, что рядом с самолетом президента Байдена был замечен неопознанный летающий объект.

"Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу... Это оно? НЛО, о котором мы говорим?" - прокомментировал кадры один из их авторов съемки Джошуа Солорзано.

Его брат предположил, что в объектив попал воздушный шар.

Ролик был записан две недели назад во время пролета лайнера с президентом Байденом над Лос-Анджелесом.

Неопознанный объект, выявленный вблизи самолета Байдена, по мнению Натана Эйсмонта, сотрудника Института космических исследований РАН, вероятно, имеет разумное объяснение, но это маловероятно связано с пришельцами из космоса.

"Это, как и всегда: с "НЛО" встречаются очень многие, но пока еще нет ни одного доказательства, что это было что-то, что можно толковать как НЛО. Ни одного", - рассказал он.

Ученый отметил, что к полету самолета президента США привлечено больше внимания, чем к рядовым авиарейсам, но даже "сам Байден не поможет" доказать внеземное происхождение этого объекта.

Исследователь НЛО Мик Уэст в комментарии DailyMail сообщил, что объект, скорее всего, был воздушным шаром.

"Он выглядит как воздушный шар и движется как воздушный шар", - сказал Уэст.

Ранее сообщалось, что секретный офис ЦРУ годами собирает по всему миру инопланетные аппараты, они заявили, что девять неземных машин и два НЛО целые