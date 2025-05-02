В секретных файлах ЦРУ утверждается, что американская разведка раскрыла местонахождение трех баз инопланетян, и две из них находятся на Земле.

Об этом пишет британская развлекательная газета Daily Mail.

По информации издания, в 1970-1980-х ЦРУ проводило эксперименты с людьми, утверждавшими, что могут видеть удалённые объекты – это называлось дистанционным наблюдением. В одном из отчётов описаны базы инопланетян на Аляске, в Африке и на спутнике Сатурна Титане. Там, говорится в статье, были три типа существ: с большой круглой головой и нечеловеческим обликом, бледные с острым носом, и существа, внешне не отличавшиеся от землян.

В материале Daily Mail также говорится, что в районе горы Хейс на Аляске наблюдатель увидел двух существ. Внутри базы он заметил ещё двоих: одно сидело за круглой консолью и как будто пригласило его понаблюдать за работой. Второе выполняло другую задачу на заднем плане. На базе Титана, по его словам, работали двое мужчин и женщина с каштановыми волосами в бледно-зелёном халате.

Ещё на одной базе на юге от экватора было одно существо с большой головой и почти роботоподобной внешностью, с которым невозможно было установить контакт, а другое – без волос и чётких черт лица, но дружелюбное.

Недавно ЦРУ рассекретило документ о том, как десятки советских солдат погибли после встречи с НЛО.

Также СМИ писали, что агенты ЦРУ искали в Южной Америке Гитлера в течение 10 лет после Второй мировой войны.