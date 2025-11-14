Народный депутат Марьяна Безуглая спрогнозировала потерю Гуляйполя в Запорожской области.

Об этом нардеп написала в своем телеграм-канале.

По данным Безуглой, россияне обходят город с флангов. При этом она традиционно раскритиковала военное руководство.

"Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания президента держать Сырского. Попрощайтесь с городом на запорожском направлении. Там объявлена ​​эвакуация людей, его сравнивают с землей, обходят по бокам, и вскоре бои будут уже в Гуляйполе", - считает депутат.

Она отметила, что россияне уничтожают украинскую историю, но в этом им помогает военное командование и правительство Украины.

Напомним, что Гуляйполе - важный укрепрайон ВСУ в Запорожской области. Украинский военный телеграм-канал Deep State в среду сообщил, что российские войска вышли на оперативный простор при наступлении на город.

О том, что на гуляйпольском направлении в Запорожской области у ВСУ назревает катастрофа, ранее сообщал военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, после захвата Гуляйполя российская армия продвинется к Орехову, а дальше кроме Камышевахи и Степногорска ничто не будет сдерживать противника от выхода к южным окраинам Запорожья.