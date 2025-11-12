На Гуляйпольском направлении в Запорожской области у ВСУ назревает катастрофа.

Об этом сообщает военный обозреватель Богдан Мирошников в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, военные спикеры и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не раскрывают полную информацию о захвате украинских территорий.

"После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать врага от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья. Это также повлияет на пгт Покровское. Если враг и его захватит, сможет выйти аж на Вольнянск. А это тогда будут оперативно-тактические успехи врага и настоящая катастрофа", - считает Мирошников.

Он отметил, что руководящий направлением бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский подает наверх ложные отчеты.

"Держите Тарнавского дальше, не усиливайте участок, дальше не занимайтесь им (как не занимались) — вот так далеко дойдём (нет)", - добавил Мирошников.

Ранее западные и украинские аналитики писали о том, что россияне прорвали фронт на Гуляйпольском направлении. ВСУ подтвердили потерю там отдельных позиций.

Война в Украине идет 1358-й день. Мы следим за последними новостями среды, 12 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно продвинулась на востоке Запорожской области. ВСУ вышли из Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки из-за постоянных штурмов и обстрелов РФ, что создает угрозу для Гуляйполя. Бои идут уже за Ровнополье, Сладкое и Яблоково. В Донецкой области продолжаются бои за Покровск.

