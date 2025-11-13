Армия РФ заняла посёлки Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в своём телеграм-канале.

Также сообщается о продвижении противника в районах Владимировки (добропольское направление), Котлино (западнее Покровска) и Дачного (юго-восток Днепропетровской области).

За это время украинские силы обороны отбили часть территории в районе Шахово на добропольском направлении.

Ранее сообщалось, что войска РФ вышли на оперативный простор к Гуляйполю.

Война в Украине идёт 1358-й день. Мы следим за последними новостями среды, 12 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно продвинулась на востоке Запорожской области. ВСУ вышли из Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки из-за постоянных штурмов и обстрелов РФ, что создаёт угрозу для Гуляйполя. Бои идут уже за Ровнополье, Сладкое и Яблоково. В Донецкой области продолжаются бои за Покровск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.