ВСУ потеряли Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Карта
Армия РФ заняла посёлки Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области.
Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в своём телеграм-канале.
Также сообщается о продвижении противника в районах Владимировки (добропольское направление), Котлино (западнее Покровска) и Дачного (юго-восток Днепропетровской области).
За это время украинские силы обороны отбили часть территории в районе Шахово на добропольском направлении.
Ранее сообщалось, что войска РФ вышли на оперативный простор к Гуляйполю.
Война в Украине идёт 1358-й день. Мы следим за последними новостями среды, 12 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно продвинулась на востоке Запорожской области. ВСУ вышли из Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки из-за постоянных штурмов и обстрелов РФ, что создаёт угрозу для Гуляйполя. Бои идут уже за Ровнополье, Сладкое и Яблоково. В Донецкой области продолжаются бои за Покровск.
