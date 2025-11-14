Запорожская АЭС под угрозой блэкаута - "Энергоатом"
Захваченная РФ Запорожская атомная электростанция снова оказалась под угрозой отключения внешнего питания.
Об этом сообщает украинская компания "Энергоатом", в чьей юрисдикции находится ЗАЭС.
По их информации, сегодня в 16:18 станция потеряла питание по одной из двух линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, основная для питания ЗАЭС.
В настоящее время объект получает электроснабжение, необходимое для собственных нужд только одной входящей линии.
Напомним, 7 ноября в районе АЭС было объявлено локальное перемирие для ремонта воздушных линий. Они были восстановлены, и электропитание станции было восстановлено.
Напомним, только недавно МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС получила доступ к резервному электроснабжению после шести месяцев работы на дизель-генераторах.
Также после серии масштабных ударов РФ по энергосистеме Украины "Страна" писала появились ли в Украине энергоострова и что будет зимой со светом и отоплением.
