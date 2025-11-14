Захваченная РФ Запорожская атомная электростанция снова оказалась под угрозой отключения внешнего питания.

Об этом сообщает украинская компания "Энергоатом", в чьей юрисдикции находится ЗАЭС.

По их информации, сегодня в 16:18 станция потеряла питание по одной из двух линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, основная для питания ЗАЭС.

В настоящее время объект получает электроснабжение, необходимое для собственных нужд только одной входящей линии.

Напомним, 7 ноября в районе АЭС было объявлено локальное перемирие для ремонта воздушных линий. Они были восстановлены, и электропитание станции было восстановлено.

Напомним, только недавно МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС получила доступ к резервному электроснабжению после шести месяцев работы на дизель-генераторах.

Также после серии масштабных ударов РФ по энергосистеме Украины "Страна" писала появились ли в Украине энергоострова и что будет зимой со светом и отоплением.

Война в Украине продолжается 1360-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 14 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ продолжили продвигаться в сторону Гуляйполя. По данным мониторингового канала Deep State, противник занял посёлки Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области. Также россиянам удалось крупное продвижение в Днепропетровской области: там враг захватил сёла Кирпичное, Егоровку и Даниловку. Под Покровском неприятель продвинулся в двух районах.

