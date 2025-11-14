В пятницу, 14 ноября, в Украине идет 1360-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 14 ноября

09:07 Ночью Россия запустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистических, сообщает Зеленский.

08:57 В Киеве после ночной атаки начались перебои с отоплением в Деснянском и Подольском районах города, заявил Кличко.

Также были проблемы со светом, но столица уже вернулась к стандартным графикам отключений.

08:47 Основной целью российского удара этой ночью была энергетика, заявил нардеп Даниил Гетманцев.

08:03 В Киеве, по предварительным данным, из-за ночного обстрела погибли три человека. Об этом заявил Кличко.

СМИ публикуют видео с рассказом мужчины о смерти под завалами своих родителей в одной из пострадавших квартир.

07:57 Ночью БПЛА атаковали Краснодарский край РФ. Власти заявляют о более чем сотне сбитых дронов.

Больше всего пострадал Новороссийск. В городе были прилёты по объектам портовой инфраструктуры, включая нефтебазу "Шесхарис" и контейнерный терминал. В порту ранены трое членов экипажа гражданского судна, заявил губернатор Кондратьев.

Украинские телеграм-каналы в свою очередь пишут о поражении военного склада и публикуют кадры мощного взрыва в Новороссийске.

07:55 По данным Кличко, в столице 25 пострадавших в результате массированной атаки. Среди них ребенок 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, включая беременную женщину. Другим оказали помощь на месте.

07:51 Ночью Киев подвергся массированный атаке дронов и ракет. Пострадали 25 человек. По данным телеграм-каналов, есть погибшие. В городе начались перебои со светом и теплом.

Повреждено много жилых домов. В Деснянском районе обломки попали в многоэтажку. В Дарницком - упали во двор жилого дома и на территорию учебного заведения, загорелся автомобиль.

В Днепровском районе повреждены три многоэтажки. В Подольском районе пострадали пять жилых домов и нежилое здание.

Также власти подтвердили повреждения тепломагистрали в Деснянском районе, часть зданий временно остались без отопления.