Анализируем итоги 1359-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают продвигаться в сторону Гуляйполя. Deep State подтверждает, что армия РФ заняла Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области.

Паблик считает, что россияне вышли на оперативный простор при наступлении на Гуляйполе.

"После занятия Ровнополья открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у россиян нет. Поэтому сейчас может продолжаться движение в направлении Варваровки и сосредоточиться на пилотах, чтобы усложнять логистику в город. Также противник скорее всего приступит к активным обстрелам самого Гуляйполя, чтобы ослаблять способности держать оборону", – пишет телеграм-канал.

Также у россиян крупное продвижение в Днепропетровской области. Немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке заявляет, что россияне захватили Кирпичное, Егоровку и Даниловку.

Последнее село находится на трассе Покровское-Гуляйполе, и если захват населенного пункта имеет место, то эта дорога уже перерезана.

Россияне также пишут о взятии Даниловки, но Украина этого не подтверждала.

Под Покровском россияне продвинулись в двух основных локациях.

Во-первых, со стороны Котлино на запад от Покровска. Также "серая зона" расширилась в сторону Гришино, ключевой базы ВСУ к западу от города, от которой бои идут в двух километрах.

Во-вторых, у основания Добропольского плацдарма, где россияне продвинулись и закрепились примерно 9-километровым фронтом в направлении Владимировки. Одновременно в сторону Шахово продвинулись ВСУ.

Главком Сырский, комментируя ситуацию в Покровске, в очередной раз опроверг потерю или окружение города. При этом Зеленский сегодня внезапно допустил вывод войск из Покровска - пусть и не централизованный.

Президент заявил, что что военные в Покровске могут сами принять решение о выводе войск, когда посчитают необходимым.

"Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты", - сказал он в интервью Bloomberg.

При этом, по мнению Зеленского, Россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа заставить Украину согласиться на вывод войск из Донбасса. Но Киев против.

"Мы не можем уйти с востока Украины. Никто этого не поймёт, люди этого не поймут. И главное, никто не даст вам гарантий, что, захватив тот или иной город, они не продвинутся дальше. Сдерживающего фактора нет", - сказал президент.

Как связана битва за Покровск с завершением войны, мы анализировали отдельно. Вкратце напомним, что история с Покровском, Купянском, Гуляйполем и другими направлениями, где россияне достигли в последнее время серьезных успехов, поставила под вопрос одну из центральных ставок Украины - на "стену дронов" и "килл-зоны", которые смогут остановить продвижение РФ даже при нехватке личного состава.

Однако россияне, похоже, создали систему преодоления этого заслона. И сами начали формировать "килл-зоны", изолируя от логистики украинские укрепрайоны с воздуха (после чего, используя тактику "просачивания", начинают штурмовать с земли).

Сегодня об этом написала и западная пресса. Financial Times сообщила, что Россия сумела нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску подразделения "Рубикон", которое охотится на операторов дронов.

После примерно двух лет почти безнаказанных ударов по российским подразделениям украинские операторы превратились в объект охоты. Используя передовые технологии и собственный парк дронов-охотников, "Рубикон" обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов, прежде чем те успевают запустить дроны.

Их появление привело к "пугающему повороту" на цифровом поле боя. "Рубикон" "является нашей главной проблемой… Если бы у россиян не было таких компетентных операторов дронов, их пехота не смогла бы проникнуть в город. Сейчас быть оператором дронов очень опасно", — говорит украинский военнослужащий из Покровска Артем Карякин.

Вместо того, чтобы наносить удары по украинской пехоте на передовой, подразделение сосредоточено на уничтожении операторов и разрушении логистики.

Подробнее про "Рубикон" мы писали здесь.

Санкции против Миндича

Сегодня Зеленский ввел санкции против главного фигуранта нашумевшего "дела Энергоатома" - Тимура Миндича и его делового партнера Александра Цукермана. Оба они накануне обысков от НАБУ бежали за границу (как полагают многие - не без помощи Банковой).

Но эти санкции лишь добавили сомнений в то, насколько искренни намерения Офиса президента "помочь следствию" в деле Миндича - бизнесмена, близко связанного с Зеленским. И с которым президент, по собственному признанию, общался вплоть до недавнего времени.

Во-первых, санкции оказались введены только на три года - хотя против большинства "врагов государства" их вводят как минимум на десять лет.

Во-вторых, в санкционном указе Зеленского заявлено, что Миндич и Цукерман - граждане Израиля, без упоминания их украинского гражданства. Хотя по крайней мере у Миндича оно точно есть, что уже подтвердила вчера Госпогранслужба.

При этом СМИ уже пишут, что Зеленский может скоро лишить подсанкционного бизнесмена украинского паспорта. Но по факту это лишь усложнит украинской Фемиде розыск Миндича. Очевидно, что после лишения Миндича гражданства получить его обратно в Украину из Израиля будет невозможно - не будет никаких правовых оснований для запроса на экстрадицию. Кроме того, как известно, Израиль не выдает своих граждан.

В общем пока оппоненты Банковой заявляют, что санкции - попытка "спрятать" Миндича, при этом сохранив видимость борьбы с коррупционерами.

В Офисе президента, впрочем, предлагают иную трактовку. И объясняют масштабный коррупционный скандал "рукой Кремля". Именно на нее советник главы Офиса президента Подоляк возложил ответственность за коррупцию в Украине.

"Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор", - заявил Подоляк.

Однако он считает, что "сегодняшняя ситуация принципиально иная", поскольку антикоррупционные институты "работают", и расследование такого масштаба "убедительно демонстрирует трансформацию Украины".

При этом он не прокомментировал тот факт, что, по версии следствия, схему в "Энергоатоме" организовал один из ближайших соратников Зеленского Тимур Миндич.

В Европе выразили обеспокоенность "делом Миндича" и, похоже, поддерживают действия НАБУ, судя по словам главы МИД Германии Вадефуля, который сказал, что европейцы "дали ясно понять украинскому министру иностранных дел Сибиге, что Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной". Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коррупционный скандал с Миндичем является "крайне прискорбным".

В то же время, западная пресса пишет о том, что проблемы дело Миндича создает серьезные - чреватые проблемами при выделении средств Украине, а также при вступлении в ЕС. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Вчера во время заседания ЕС, где обсуждалось финансирование Украины в ближайшие два года, несколько министров финансов неоднократно упоминали этот дело. "Юридические сложности использования замороженных российских активов теперь усугубляются подозрениями относительно того, как могут быть использованы эти деньги", - пишет газета. По ее мнению, эта история "ставит ЕС в неловкое положение".

О том же пишет и газета Politico.

Издание указывает, что Украина и так рискует остаться без денег в феврале, если Бельгия не отменит блокировку "репарационного кредита". Пока нет свидетельств, что Брюссель изменит свою позицию. А против выступает еще и Словакия. Без этого кредита ЕС будет трудно найти средства, необходимые Украине. Маловероятно, что европейцы возьмут новый кредит. А США уже прекратили помощь Украине после возвращения Трампа.

Это может привести к тому, что "коалиция желающих" будет пытаться собрать средства на фоне политических потрясений в Киеве и растущего шума вокруг обвинений в коррупции.

"Все это происходит в очень неподходящий момент, когда Брюссель должен принять решение о выделении дополнительного финансирования Киеву", — сказал иностранный советник украинского правительства. "Это создает украинцам огромные проблемы с убеждением западных союзников продолжать финансирование. И это дает повод сторонникам MAGA и представителям Центральной Европы, например венграм, задаться вопросом: "Зачем мы это делаем?"

Бывший украинский чиновник ожидает, что западные финансирование и поставки оружия будут продолжены, поскольку Украина "слишком велика, чтобы потерпеть крах". Но Брюссель будет очень решительно выражать свое недовольство за кулисами и более тесно увязывать финансирование некоторых будущих проектов с реформами.

При этом сегодня министры финансов стран ЕС снова не договорились о выдаче репарационного кредита Украине под залог замороженных российских активов - о чем сообщил министр экономики Дании.

Тема также уже активно используется противниками украинской власти в Европе.

Комментируя коррупционный скандал с Миндичем, премьер Венгрии Виктор Орбан задал вопрос, должна ли Европа продолжать финансировать Украину.

"Золотая иллюзия Украины рушится. Разоблачена военная мафиозная сеть, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским. Министр энергетики уже ушла в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны. Именно в этот хаос брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков - туда, где всё, что не сгорает на фронте, оказывается в карманах военной мафии. Безумие. Спасибо, но мы не хотим иметь с этим ничего общего. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа Украине. Их можно использовать гораздо лучше у себя дома: только на этой неделе мы удвоили выплаты приёмным родителям и утвердили четырнадцатую ежемесячную пенсию. И уж тем более после всего этого мы не уступим финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора понять, куда на самом деле уходят их деньги". - заявил Орбан.

Кто придет к власти, если Зеленский ее потеряет?

Нынешний кризис, вызванный скандалом с одним из ближайших соратников президента Тимуром Миндичем, естественно, бьет по позициям Владимира Зеленского.

Как мы уже писали, дело Миндича является частью общей стратегии ситуативной "антизеленской коалиции", в которую входят НАБУ и САП, грантовые структуры, ранее патронируемые Демократической партией США СМИ, Петр Порошенко, некоторые прочие оппозиционные деятели и просто обиженные Зеленским лица вроде Игоря Коломойского (мы сегодня писали со ссылкой на источники, что он мог дать НАБУ показания на Миндича, который был ранее близким человеком к олигарху).

Согласно их стратегии, на первом этапе Зеленского планируют превратить в "британскую королеву", лишив контроля над правительством, парламентом и силовыми структурами. На втором этапе - принудить к уходу с поста главы государства. Последний пункт, однако, может быть реализован и быстрее, если Зеленский не согласится становиться "королевой".

Поскольку президент никакого видимого сопротивления реализации этой стратегии не оказывает, то в политических кругах усиливается ощущение, что начался обратный отсчет времени до потери Зеленским власти.

Сразу скажем, что это ощущение может оказаться обманчивым. Зеленский все еще контролирует вертикаль власти и силовые структуры. Звоночком о том, что проблемы приобретают для него фатальный характер, стали бы потеря большинства в Верховной Раде и вотум недоверия правительству. А до тех пор возможности маневра для сохранения власти у президента все еще сохраняются.

Однако, безусловно, ситуация для Зеленского складывается угрожающим образом и нельзя исключать, что он может потерять свой пост. Если это произойдет, что поменяется в Украине? Кто придет к власти и какая будет новая политика государства, в том числе и по вопросам войны и мира?

Начнем с популярной теории о том, что за делом Миндича стоит Дональд Трамп, который таким образом хочет принудить Зеленского то ли к уходу, то ли к завершению войны на условиях РФ, то ли к тому и другому сразу (сначала завершению войны, потом к уходу).

Но эта теория не имеет отношения к реальности. Действительно, как мы уже писали, нынешняя программа, в рамках которой НАБУ расследует коррупцию в окружении Зеленского, была запущена с отмашки американцев. Но случилось это еще при Джо Байдене в 2023 году. После прихода к власти Трампа эти процессы продолжились по инерции, причем осуществлявшие их структуры - антикоррупционные органы и ориентированные на Демпартию грантовые структуры - лишились четкой и прямой поддержки Вашингтона. Чем и воспользовался Зеленский, начав фронтальное наступление на них, полагая, что Трамп не будет поддерживать клиентеллу демократов. И это ожидание оправдалось. Даже когда Зеленский летом лишил полномочий антикоррупционные органы, ни президент США, ни кто-либо из его администрации ничего по этому поводу не сказал. Однако в поддержку НАБУ и САП выступила Европа, вынудив Зеленского отступить. Таким образом, с лета именно европейцы стали для бывших структур Демпартии США в Украине новыми покровителями, опираясь на которых НАБУ и "антизеленская коалиция" сейчас пошли в атаку на президента и его окружение. Европейцы уже поддержали эти действия. Судя по всему, на уровне чиновничьего аппарата в Госдепе и ФБР существует поддержка и в США, но это не позиция Трампа, а инерция прежней, заложенной еще при Байдене программы, приказ на остановку которой не был дан.

Поэтому все происходящее сейчас со скандалом вокруг Миндича - это не игра Трампа. Но он ей и не противится, не вступаясь за Зеленского, чего для "коалиции" и ее покровителей более чем достаточно.

Теперь перейдем к тому, кто может взять власть в Украине, если Зеленский ее потеряет. Можно выделить три крупные силы.

Первую можно назвать "партией Сороса". Это уже перечисленные выше структуры, раньше патронируемые Демпартией США, а сейчас – Европой. Их кредо следующее: управлять Украиной и экономикой, осваивать ее ресурсы и бюджет должны не условные зеленские, миндичи, ермаки и украинские олигархи, а условные соросы – представители глобалистских кругов, а также европейских и транснациональных корпораций.

"Партия Сороса" сейчас наиболее подготовленная к перехвату власти в Украине сила. Она опирается на поддержку главного донора Украины - Европы, контролирует НАБУ и САП, отбор международных экспертов, которые имеют решающее право голоса при назначении судей, а также руководителей силовых и контролирующих структур. Через этот механизм представитель этой "партии" уже возглавил БЭБ. А в будущем, как требует Европа, аналогичным образом должно быть выбрано и руководство Нацполиции, ГБР и таможни. Кроме того, у этой партии есть свой медиаресурс в лице холдинга Томаша Фиалы, а также многочисленных СМИ, живущих на западные гранты. У "партии" есть уже и готовый сменщик Зеленского – экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, которого эта среда активно продвигает. Хотя, будет сам Залужный считать себя чем-то обязанным "партии Сороса", если придет к власти, или сделает ставку на своих армейских и одесских друзей – вопрос открытый.

Вторая – это украинский крупный бизнес, в довоенное время называемый олигархатом: политический класс, региональные кланы, руководители силовых структур, лица, влияющие на судебную систему и контролирующие структуры таможни и налоговой, а также отдельные представители криминалитета. То есть те, кого принято называть украинской элитой, которая правила страной с конца 1090-х годов. После начала вторжения РФ эта элита вынужденно перешла в полное подчинение Зеленскому. В том числе было почти обнулено влияние олигархата, причем часть его попала под санкции или даже оказалась в тюрьме. Поэтому, естественно, эта среда не сильно любит Зеленского, а некоторые ее представители его прямо ненавидят и сейчас по мере сил участвуют в кампании против него (в частности, Коломойский и Порошенко). Однако "партия Сороса" для украинской элиты еще хуже. Теоретически от Банковой можно откупиться и с нею договориться. В логике же "партии Сороса" прежняя украинская элита в принципе не нужна, а потому подлежит отстранению от какого-либо влияния на процессы в стране вплоть до полного "уничтожения как класса". Однако у традиционной украинской элиты остаются сильные позиции. У нее есть рычаги влияния на большинство депутатов в нынешнем парламенте, тогда как у "партии Сороса" в Верховной Раде наберется от силы полсотни "штыков". Она имеет по-прежнему масштабное влияние на силовые структуры и суды. В ее руках остаются крупные медиа. В то же время внутри украинской элиты нет координации действий. Наоборот, ее представители ведут между собой беспрерывную борьбу, деля рынки и потоки. А потому и единого лидера у нее нет. Также не в пользу нее работает сильная зависимость Украины от внешней поддержки. Однако если Зеленский уйдет, то эта среда, безусловно, постарается сделать так, чтобы новую конфигурацию власти контролировала именно она, а не "партия Сороса".

Третья сила – это военные. Речь в данном случае идет не о Залужном, который уже в большей степени политик, а о тех, кто сейчас находится в действующей армии. Сейчас Зеленский и подконтрольные ему силовые структуры СБУ и ГБР тратят немало сил и времени на то, чтобы пресекать проявление у военных нелояльности и политической субъектности, а также поддерживают вражду и конкуренцию между командирами подразделений. Исключение делается лишь для отдельных лиц вроде Андрея Билецкого, которого Банковая планировала использовать на выборах для оттягивания голосов у Залужного. Также имеет свой политический рейтинг глава ГУР Кирилл Буданов, из-за чего постоянно ходят слухи о намерении Банковой его уволить. Но в остальном любую политическую активность военных Офис президента пресекает. Однако если Зеленский уйдет и на какое-то время возникнет вакуум управления и контроля, то нельзя исключать, что отдельные командиры могут задаться вопросом, почему они должны подчиняться политикам, если на них держится вся украинская государственность. Они решат, что пора брать власть в свои руки.

Теперь перейдем к тому, какие могут произойти перемены в политике Украины в отношении войны и мира, если Зеленский потеряет власть.

Отметим, что в наибольшей степени эту политику будут определять объективные факторы: ситуация на фронте, степень поддержки Украины со стороны западных партнеров и их позиция по войне и условиям ее завершения, а также ситуация внутри страны, точнее, степень ее стабильности и управляемости.

Но если брать "инерционный сценарий", при котором Украина продолжает войну на истощение при поддержке Европы, то "партия Сороса" будет стоять примерно на тех же позициях, что и Зеленский: перемирие по линии фронта или, в противном случае, война до победного конца, требование гарантий безопасности от Запада, жесткий антироссийский курс даже в случае окончания войны. При этом возможно ужесточение политики внутри страны: снижение мобилизационного возраста и усиление репрессивных механизмов против уклонистов, к чему в этой среде уже давно призывают. Учитывая, что к "партии Сороса" примыкают немало националистов, не исключено ускорение процессов вытеснения русского языка и активизация давления на УПЦ.

Традиционная украинская элита более склонна к компромиссам с РФ, в ее среде немало сторонников "доктрины Арестовича", согласно которой Украина должна отказаться от антироссийского курса, стать нейтральной страной, пойти на компромиссы с РФ по условиям завершения войны, включая передачу Донбасса и вопросы языка. Также распространено мнение, что в случае ухода Зеленского Украина может получить лучшие условия мира от РФ, чем существующие. В целом отношение этой части украинской элиты к России сравнимо с отношением в 1990-х годах группировки, владеющей в условном городе несколькими рынками и сетью киосков, к братве из соседнего региона, которая хочет отобрать эти активы (или их часть) и устраивает набеги, поджигая киоски в людных местах и захватывая рынки. Противостояние таких группировок может длиться долго, быть жестоким и кровавым, но в итоге завершиться переговорами, компромиссом и миром. Правда, многие сильно сомневаются в том, что Кремль готов к диалогу даже на условиях "доктрины Арестовича", а не намерен, подобно "партии Сороса", изничтожить нынешнюю украинскую элиту как класс. Но если из Москвы поступят сигналы о готовности договариваться, после ухода Зеленского появится пространство для компромиссов.

Что касается варианта прихода к власти военных, то тут развитие событий может быть вообще непредсказуемым. Как будет оформлен их режим: в виде открытой военной диктатуры или сохранится хотя видимость демократии? Удержат они власть или же ситуация сорвется в махновщину? Также в военной среде очень разное отношение к условиям завершения войны. Одни готовы воевать до границ 1991 года с тотальными репрессиями против уклонистов, пораженцев и неблагонадежных, другие хотели бы скорейшей остановки войны по линии фронта, третьи готовы на более широкие компромиссы с Россией.

В целом же события в случае ухода Зеленского могут развиваться по трем сценариям. Первый: победа одной из описанных выше партий с вероятным подавлением конкурентов. Второй: начало затяжной междоусобной борьбы, дестабилизация в стране, потеря контроля центральной власти над процессами, махновщина. Третий: ни одна из сил не сможет полностью контролировать власть и появится некое коалиционное правление с разными группами, которым достанутся разные секторы влияния. То есть произойдет возвращение в "дозеленские" времена.

Но, повторимся, сейчас Зеленский остается президентом и его уход в ближайшее время на 100% не предопределен.

Кроме того, не исключен вариант, при котором Зеленский, столкнувшись с серьезной угрозой своему правлению, может попытаться резко развернуть курс сразу по многим направлениям, в том числе условиям завершения войны.