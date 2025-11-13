Температура грядущей зимой в Украине может снижаться до -20°C и будут большие проблемы со светом.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

По мнению источника издания в правительстве, эта зима будет самой тяжёлой в истории Украины.

"Россия уничтожит нашу энергетику, нашу инфраструктуру, наше отопление. Все государственные институты должны быть готовы к худшему сценарию", - заявил чиновник.

Уже сейчас, после субботней атаки, отключения света могут длиться 16 часов в сутки.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко считает, что Россия стремится к "полному уничтожению энергетической системы Украины", судя по последним атакам.

Цель РФ - полностью убить экономику Украины, чтобы люди не просто мерзли, но и не могли купить хлеб утром в пекарне, не могли пойти на работу, потому что на заводе нет электричества, уверен европейский чиновник.

Правительственный чиновник говорит, что цель Москвы - "спровоцировать восстание, чтобы люди выступили против власти в Киеве, разрушить социальное единство".

В этом контексте коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем может также негативно повлиять на моральный дух.

"Риск для президента Зеленского состоит в том, что украинцы, уже живущие в холоде и темноте, могут потерять доверие к администрации, которая не защищает их энергоснабжение", - говорится в статье.

Дипломаты заявляют, что у российской тактики есть географический фокус: удары намеренно направлены на газовые и электрические сети на востоке Украины, а не на электростанции на западе страны.

"Они пытаются разделить Украину пополам в энергетическом смысле, – говорит один из европейских послов. – Они хотят, чтобы все восточнее Днепра этой зимой замерзло". Причем именно в этой части Украины сосредоточен её основной промышленный потенциал.

Однако правительственный чиновник уверен, что "эта зима – последняя возможность для россиян нас победить".

"И если мы доживем до 1 апреля, мы выиграем войну", - заверил он.

Ранее Financial Times сообщала, что российские ракеты теперь нацелены на атомную инфраструктуру Украины.



А начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новой тактике, которую Россия применила во время ночной атаки 8 ноября.