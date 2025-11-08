Сегодня утром российская армия атаковала Киев с помощью беспилотников, в результате чего в городе вспыхнули два пожара.



Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным ведомства, в Печерском районе Киева спасатели выезжали на два вызова: на одной из локаций загорелись четыре малотоннажных грузовика, были повреждены два здания и авто поблизости.

По другому адресу, где упали обломки беспилотника, возгорание удалось ликвидировать еще до прибытия подразделения.

"Пожары ликвидированы, информация о пострадавших не поступала", - заявили в ГСЧС.

Воздушная тревога, во время которой в Киеве произошли пожары, продолжалась более трёх часов - с 03:50 до 06:59 утра.

По информации Киевской городской военной администрации, после ночной атаки российских войск в столице по распоряжению НЭК "Укрэнерго" были введены экстренные отключения электроэнергии.

"С 08:00 до 21:00 - стабилизационные отключения электроэнергии. Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов", - говорится в сообщении.





Ранее мы сообщали, что этой ночью по энергетической инфраструктуре Украины был нанесён удар, из-за чего в нескольких областях страны ввели экстренные отключения электроэнергии.

Война в Украине идет 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 7 ноября. Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении - Успеновском плацдарме. Армия РФ достигла самых северо-западных, северо-восточных и северных точек Покровска. В октябре установлен рекорд по СЗЧ в украинской армии. В Украине продолжается жесткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что США после Газы "приступят к урегулированию конфликта в Украине".

