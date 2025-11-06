В Днепропетровской области атакованы объекты энергетики.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, кадры летящего "Шахеда" и взрыва опубликовали местные телеграм-каналы.

На кадрах, снятых из окна жилого дома, виден пикирующий российский дрон характерной формы, после чего происходит вспышка и слышится звук взрыва.

По словам, Лукашук, в регионе продолжается угроза ударов БПЛА, возможны повторные атаки этой ночью.

"Позаботьтесь о зарядке гаджетов и павербанков, сделайте небольшой запас воды на случай перебоев", – призвал Лукашук.

Ранее стало известно, что россияне продвинулись в Покровске, Днепропетровской и Харьковской областях.

Мы также анализировали, какое реальное направление главного удара РФ на юго-востоке.

Война в Украине идёт 1352-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 6 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 5 ноября. Как и во все последние дни, внимание приковано к Покровску, где ситуация остаётся критической для ВСУ. По данным Deep State, армия РФ продолжает накапливать силы в городе и поглощать его. Противник уже контролирует местность и обустраивают позиции. При этом в украинском Генштабе не признают, что положение в Покровске критическое.

