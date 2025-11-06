Сегодня ночью войска РФ атаковали Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Пострадавших нет, однако серьезно повреждена железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Из-за атаки поезда в восточных регионах Украины меняют маршрут и двигаются с задержками. Речь идет о следующих составах:

№102 Херсон – Гусаровка;

№104 Львов – Гусаровка;

№712 Киев – Гусаровка;

№92 Одесса – Гусаровка.

Поезд №733 Днепр – Киев двигается со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика меньше часа.

Из-за повреждений на донецком и запорожском направлениях, задержки до 5 часов у следующих поездов:

№ 31/32 Запорожье - Перемышль;

№ 119/120 Днепр – Хелм, который также доставляет прицепные вагоны Павлоград – Киев;

№37/38 Запорожье – Киев.

Из-за атаки на Каменское, где пострадала железнодорожная станция ​​Запорожье-Каменское, временно не будут курсировать поезда №7303, №7305 Днепр-Каменское и №7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки-Днепр.

Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда в Сумской области и из Черниговской области в Киев.

Разрушения в Каменском

Вчера мы сообщали об остановке движения пассажирских поездов до Славянска и Краматорска.

Напомним, в последнее время Россия постоянно атакует железную дорогу.