Пострадавшая станция в Каменском. Фото: Телеграм

Сегодня ночью войска РФ атаковали Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Пострадавших нет, однако серьезно повреждена железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Из-за атаки поезда в восточных регионах Украины меняют маршрут и двигаются с задержками. Речь идет о следующих составах:

  • №102 Херсон – Гусаровка;
  • №104 Львов – Гусаровка;
  • №712 Киев – Гусаровка;
  • №92 Одесса – Гусаровка.

Поезд №733 Днепр – Киев двигается со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика меньше часа.

Из-за повреждений на донецком и запорожском направлениях, задержки до 5 часов у следующих поездов:

  • № 31/32 Запорожье - Перемышль;
  • № 119/120 Днепр – Хелм, который также доставляет прицепные вагоны Павлоград – Киев;
  • №37/38 Запорожье – Киев.

Из-за атаки на Каменское, где пострадала железнодорожная станция ​​Запорожье-Каменское, временно не будут курсировать поезда №7303, №7305 Днепр-Каменское и №7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки-Днепр.

Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда в Сумской области и из Черниговской области в Киев.

 

Разрушения в Каменском

Вчера мы сообщали об остановке движения пассажирских поездов до Славянска и Краматорска.

Напомним, в последнее время Россия постоянно атакует железную дорогу.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.