Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в трех областях. Многие поезда меняют маршруты
Сегодня ночью войска РФ атаковали Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Пострадавших нет, однако серьезно повреждена железнодорожная инфраструктура.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Из-за атаки поезда в восточных регионах Украины меняют маршрут и двигаются с задержками. Речь идет о следующих составах:
- №102 Херсон – Гусаровка;
- №104 Львов – Гусаровка;
- №712 Киев – Гусаровка;
- №92 Одесса – Гусаровка.
Поезд №733 Днепр – Киев двигается со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика меньше часа.
Из-за повреждений на донецком и запорожском направлениях, задержки до 5 часов у следующих поездов:
- № 31/32 Запорожье - Перемышль;
- № 119/120 Днепр – Хелм, который также доставляет прицепные вагоны Павлоград – Киев;
- №37/38 Запорожье – Киев.
Из-за атаки на Каменское, где пострадала железнодорожная станция Запорожье-Каменское, временно не будут курсировать поезда №7303, №7305 Днепр-Каменское и №7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки-Днепр.
Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда в Сумской области и из Черниговской области в Киев.
Разрушения в Каменском
Вчера мы сообщали об остановке движения пассажирских поездов до Славянска и Краматорска.
Напомним, в последнее время Россия постоянно атакует железную дорогу.