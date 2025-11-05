Железнодорожное сообщение в Украине может полностью остановиться.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил заместитель главы наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, тезисы его выступления привел в своем телеграм-канале народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Надо спасать железную дорогу. Все ресурсы железной дороги иссякли. Скоро железная дорога может остановиться. Потеряно 49% грузовых перевозок. Нам необходима помощь налогоплательщиков Украины. 7,19 миллиарда гривен чистый убыток за девять месяцев. Нужно 16 миллиардов гривен из бюджета для компенсации убытков "Укрзализныци". Нужно индексировать грузовые тарифы в два этапа", - написал Железняк.

Уже в этом году Кабинет министров хочет выдать 13 миллиардов из бюджета на нужды "Укрзализныци", а в следующем - 16 миллиардов гривен.

Для билетов в спальные вагоны и первого класса будут внедрять "динамическое ценообразование" - то есть цены будут варьироваться в зависимости от ситуации.

Напомним, буквально четыре дня назад Владимир Зеленский объявил о запуске программы "УЗ-3000", предоставляющей возможность бесплатно путешествовать по Украине поездом на расстояние до трёх тысяч километров.

Лещенко в Раде заверил, что эта программа с бесплатными билетами на поезд не нуждается в дополнительных расходах. Ранее он пояснял, что программа будет действовать только в периоды, когда поезда ходят полупустые.