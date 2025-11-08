В Украине этой ночью был удар по энергетике, в ряде областей ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как выяснилось, в Полтавской области полностью без света остались Кременчуг и Горишние Плавни.

В Днепре при этом после ночного обстрела отключалось электричество в ряде районов - власти заявляют о прилете по объекту инфраструктуры. Также в Днепре продолжаются работы у многоэтажки, где был прилет - в доме образовалась огромное отверстие в четыре этажа, погибших там на данный момент нет.

В Харькове остановилось метро и электротранспорт из-за ударов по энергетике.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что в городе ввели аварийные отключения света, потому что начался "ощутимый дефицит электроэнергии".

"Из-за нехватки напряжения в некоторых районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением", - сообщил он.

Он заявил, что энергетику атаковали ракетами и дронами.

В Киеве с ночи действовали экстренные отключения электроэнергии.

Утром столицу атаковали дроны, а в Печерском районе на одном из объектов загорелись четыре грузовика, повреждены два здания и несколько автомобилей рядом, сообщает ГосЧС.

Однако с 8 часов утра уже действуют стабилизационные графики отключений, сообщили в городской военной администрации.

В Одесской области ночью был прилёт по объекту энергетики, сообщает ОВА. В результате пожаров на объекте энергетической инфраструктуры вспыхнул пожар.

Местные паблики писали о взрывах в Усатово, где расположена крупная подстанция.

Погибших и пострадавших нет.

Под удар как минимум 40 дронов и нескольких ракет также попал и Светловодск - город, где расположена Кременчугская ГЭС.

Проезд по дамбе станции сейчас перекрыт, пишут местные издания.

В то же время в Укрзализныце сообщили о повреждении железной дороги, из-за чего поменяли график движения в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

По данным компании, основные удары пришлись по Полтавской области. На нескольких станциях отсутствует электроснабжение, повреждена контактная сеть.

Из-за этого движение поездов на ряде участков возможно только тепловозами, что приведет к значительным задержкам. Пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях также будут следовать с опозданием до двух часов.

Украинские мониторинговые паблики пишут, что этой ночью под атакой была нефтегазовая инфраструктура в Харьковской, Сумской, Полтавской, Киевской областях и предварительно в Черниговской. А также энергетика Днепра, Киевской и Полтавской областей.

Напомним, в октябре Россия выпустила по территории Украины 270 ракет - на 46% больше, чем в сентябре.

Война в Украине идет 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 7 ноября. Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении - Успеновском плацдарме. Армия РФ достигла самых северо-западных, северо-восточных и северных точек Покровска. В октябре установлен рекорд по СЗЧ в украинской армии. В Украине продолжается жесткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что США после Газы "приступят к урегулированию конфликта в Украине".

