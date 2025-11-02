В октябре Россия выпустила по территории Украины 270 ракет - на 46% больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает французское новостное агентство AFP.

Агентство изучило украинские данные о противодействии российским атакам за октябрь. По подсчетам, за этот месяц армия РФ выпустила 270 ракет всех типов - это рекорд с 2023 года, когда впервые стали публиковаться сведения о запущенных и сбитых ракетах. Между тем Россия за месяц выпустила по Украине 5 298 дальнобойных беспилотников, что на 6% меньше, чем в октябре.

Удары были направлены преимущественно по энергетической инфраструктуре, что уже привело к масштабным отключениям электроэнергии по стране.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 2 ноября Россия нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях, в результате которых погибли мирные жители, включая двоих детей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России в ближайшее время, отметив, что вместе с главами Службы безопасности и Службы внешней разведки определили приоритетные цели.